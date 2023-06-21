Британская разведка назвала, потеря которой оккупированной территории Украины станет для Кремля политическим крахом

Сохранение контроля над Крымом является главным политическим приоритетом Кремля. Боясь его потери, оккупанты выстроили мощные оборонительные рубежи в глубине тыла.

Об этом говорится в отчете британской разведки на странице Министерства обороны.

"В последние недели Россия продолжала прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубине тыла, особенно на подступах к оккупированному Крыму. Сюда входит большая зона обороны протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном мосту, что с Крым с Херсонской областью", — сказано в сообщении.

Эти продуманные средства защиты означают, что российское командование понимает, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым.

Российские оборонные позиции к северу от Армянска / Фото: Министерство обороны Великобритании

Россия готовит в Крыму "химическую атаку"

Напомним, украинская разведка сообщала, что россияне готовят теракт на предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске.

После этой информации в Telegram-канале партизанского движения "Атеш" сообщили, что Путин отдал приказ войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную территорию Херсонской области. Это может свидетельствовать о готовящемся провокации на химическом предприятии "Крымский титан".

Профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, координатор экспертной сети "Крымской платформы" Евгений Хлобистов предупредил, что в случае взрыва в первую очередь могут очень серьезно пострадать работники или люди, которые окажутся на территории объекта. Для местных сценарий не столь мрачен.

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