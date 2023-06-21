Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Британская разведка назвала, потеря которой оккупированной территории Украины станет для Кремля политическим крахом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3498
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Британская разведка назвала, потеря которой оккупированной территории Украины станет для Кремля политическим крахом

Потеря Крыма для Кремля станет политическим крахом / Фото: unsplash.com

Российское командование понимает, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым.

Сохранение контроля над Крымом является главным политическим приоритетом Кремля. Боясь его потери, оккупанты выстроили мощные оборонительные рубежи в глубине тыла.

Об этом говорится в отчете британской разведки на странице Министерства обороны.

"В последние недели Россия продолжала прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубине тыла, особенно на подступах к оккупированному Крыму. Сюда входит большая зона обороны протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном мосту, что с Крым с Херсонской областью", — сказано в сообщении.

Эти продуманные средства защиты означают, что российское командование понимает, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым.

Российские оборонные позиции к северу от Армянска / © Министерство обороны Великобритании
Российские оборонные позиции к северу от Армянска / Фото: Министерство обороны Великобритании

Россия готовит в Крыму "химическую атаку"

Напомним, украинская разведка сообщала, что россияне готовят теракт на предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске.

После этой информации в Telegram-канале партизанского движения "Атеш" сообщили, что Путин отдал приказ войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную территорию Херсонской области. Это может свидетельствовать о готовящемся провокации на химическом предприятии "Крымский титан".

Профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, координатор экспертной сети "Крымской платформы" Евгений Хлобистов предупредил, что в случае взрыва в первую очередь могут очень серьезно пострадать работники или люди, которые окажутся на территории объекта. Для местных сценарий не столь мрачен.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3498
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация