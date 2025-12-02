ТСН в социальных сетях

Украина
331
Британская разведка оценила потери РФ на войне против Украины

В этом году Россия потеряла на войне около 382 тысяч военнослужащих, говорится в своде разведки Великобритании.

Автор публикации
Светлана Несчетная
ВСУ уничтожают врага

ВСУ уничтожают врага / © Associated Press

Общее количество потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, по оценке британской разведки, составляет около 1 млн 168 тысяч человек. В частности, в этом году Россия потеряла на войне около 382 тысяч военнослужащих.

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Великобритании 2 декабря.

Среднесуточный уровень потерь армии РФ в ноябре 2025 года составил 1033 человека, что чуть больше, чем в октябре (1008 человек), и является третьим подряд ежемесячным увеличением.

В то же время, за период с августа по ноябрь 2025 года среднесуточные потери оставались одними из самых низких за последний год, что свидетельствует о сохранении высокого темпа боевых действий при относительно низких ежемесячных показателях.

Британская разведка подчеркнула, что это снижение ежемесячного уровня потерь происходило одновременно с активными боевыми действиями по всему фронту, демонстрируя устойчивость российских подразделений, несмотря на значительные потери.

Напомним, по состоянию на утро 2 декабря ВСУ уничтожили 1 175 030 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных.

