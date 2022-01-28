Британские подарки: журналист показал испытания противотанковой системы NLAW на Львовщине (фото, видео)

NLAW считается одним из самых эффективных современных гранатометов для ведения боев в городах.

На Яворовском полигоне во Львовской области продолжаются боевые стрельбы. Украинские военные испытывают британскую противотанковую систему NLAW, которая уже есть на вооружении ВСУ.

Об этом рассказал журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

По его словам, NLAW считаются одними из эффективных современных гранатометов для ведения боев в городах.

"Хитроумная конструкция делает NLAW незаменимым оружием во время обороны города. С ним можно отражать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника уже рядом с бойцом, за несколько десятков метров. Причем необязательно, чтобы ракета попала. Датчик сработает на металл даже тогда, когда она просто пролетит над танком", — объяснил журналист.

Цаплиенко отметил, что "британские подарки" очень понравились нашим бойцам.

40 инструкторов будут учить наших бойцов стрелять из гранатометов NLAW | Новости Украины

Напомним, 25 января во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Великобритания. Учения проводят инструкторы британской миссии Orbital.

Противотанковые средства из Британии прибыли в Украину 18 января на фоне угрозы российского вторжения.

"NLAW — это Javelin для коротких дистанций, поражающий цель по технологии "выстрелил и забыл", — объяснял тогда журналист Юрий Бутусов.

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