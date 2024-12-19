Британские войска могут отправиться в Украину: заявление министра обороны

Министр обороны Великобритании Джон Хили принял решение об отправке британских войск в Украину для оказания помощи в обучении солдат. Это поможет украинцам мотивировать и мобилизовать больше новобранцев.

Об этом сказал министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита, пишет The Telegraph.

На вопрос, распространено ли это обучение украинских новобранцев внутри Великобритании на саму Украину, он ответил: "Мы будем искать, где только сможем, чтобы ответить на то, чего хотят украинцы. Это они воюют".

Хили пообещал Великобритании выделить 225 миллионов фунтов стерлингов в поддержку Украины, поскольку давление с целью вступления в мирные переговоры с Россией растет.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал положить конец войне в Украине в первый же день своего пребывания в должности, а будущий вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Украина должна уступить территорию России в обмен на мир.

Хили заявил, что Киев должен начать переговоры "с позиции силы, а не слабости", явно упрекнув избранного президента.

Он добавил, что Украине необходимо продолжать наращивать свой потенциал для борьбы и сдерживания Путина и добавил, что "нельзя отвлекаться от происходящего".

"Через почти три года после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение, глубина его просчетов очевидна как никогда, поскольку храбрый народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим непоколебимым духом. Но они не смогут действовать наедине, поэтому Великобритания будет усиливать свое международное лидерство в Украине в течение 2025 года", — подчеркнул Хили.

Он также заявил, что сейчас наступил "критический период для Украины".

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что потери российской бронетехники на фронте заставили Кремль снимать с хранения устаревшие советские танки.

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