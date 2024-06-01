Европейцы сейчас оказались в ситуации, когда они должны начать помогать, находясь внутри страны, чтобы усилить подготовку и решительность украинских войск. Да, их войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях.

Об этом сказал полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант в эфире "Эспрессо".

В чем проблема

Как пояснил эксперт, западные столицы пытались использовать методы мирного времени для решения проблемы военного времени. Впрочем, сейчас они видят, что это не сработало.

"Очень долго они с этим тянули, потому что это должно было произойти еще год назад, может, даже полтора. То, что они пытались делать, не имело достаточного эффекта, чтобы действительно повлиять на Россию, остановить войну или позволить Украине оттеснить оккупантов назад", – отметил полковник британской армии в отставке.

По его словам, мы медленно, но уверенно двигаемся к тому, что европейские войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях.

"У меня нет никаких сомнений в этом. На определенном этапе это произойдет, потому что альтернативой является разве что поиск огромного количества боеприпасов, огромного количества оборудования, огромного количества всего необходимого, а это и еда, и минометы, и каски, и одежда, что менее вероятно, на мой взгляд", – отметил Грант.

Он добавляет: Россия так и будет продолжать двигаться вперед, шаг за шагом, пока мы не дойдем до стадии, когда европейские столицы скажут: "Довольно, мы готовы присоединиться к вам и воевать против России". По мнению эксперта, для этого может потребоваться 1-2 года, но все идет к этому.

Ранее Грант проанализировал действия кафиров на фронте в Украине. Да, оккупационные войска России хотят артиллерией и управляемыми авиационными бомбами разрушить украинский фронт. У Украины могут измениться возможности, чтобы уничтожать артиллерийский потенциал противника.

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