Британский премьер Борис Джонсон вывесил флаг Украины над своей резиденцией

Британский премьер Борис Джонсон вывесил флаг Украины над своей резиденцией

Таким образом, он поддержал Украину в эту тяжелую минуту.

Премьер Великобритании Борис Джонсон вывесил флаг Украины над своей резиденцией

Об этом сообщают на официальной странице Джонсона в твиттере.

В Лондоне на Даунинг-стрит, где находится резиденция премьера Бориса Джонсона, в знак поддержки Украины британцы вывесили сине-желтый флаг.

Следует добавить, что Великобритания поддерживает Украину словом и делами.

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