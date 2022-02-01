Британский премьер назвал, сколько военных России находится у украинских границ

Британский премьер находится в Киеве с рабочим визитом на фоне российской угрозы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время официального визита в Киев сообщил, что Россия разместила более 100 тыс. военных у украинской границы и потенциально может разместить в Беларуси еще 30 тыс.

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

"Россия накопила более 100 тысяч военных, демонстрируя, вероятно, наибольшую враждебность за все годы наших жизней. И потенциально она (Россия – ред. ) может разместить еще 30 тысяч военных в Беларуси. По сравнению с этим, развертывание 30-тысячных сил РФ в Крыму В 2014 году казалось незначительным, но с тех пор пало более 13 тыс. украинцев и Украина втянута почти в 10-летие войны", — сказал глава правительства Британии.

По словам британского премьера, дальнейшее вторжение России на территорию Украины означает политическую, гуманитарную и военную катастрофу как России, так и мира. Также он считает, что потенциальное вторжение РФ означает поражение для президента РФ Владимира Путина.

Визит Джонсона: как прошла встреча премьер-министра Великобритании и президента Украины

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 1 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В рамках визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ТСН.ua собрал главные заявления, которые сделал в Киеве глава польского правительства.

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