Британский режиссер перепутал Украину с Россией во время кинофестиваля в Одессе: видео

Британский режиссер перепутал Украину с Россией во время кинофестиваля в Одессе: видео

Гиллиам заявил, что был рад побывать в РФ.

Британский актер и режиссер Терри Гиллиам во время своего выступления на Одесском кинофестивале перепутал Украину с Россией.

Видеозапись с фрагментом ошибки знаменитости обнародовал "7 канал Одесса".

Отмечается, что сначала режиссер рассказал о советской киноленте "Броненосец Потемкин", которая якобы повлияла на его творчество, а потом заявил, что был рад побывать в РФ.

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" — обратился он к публике. Впоследствии Гиллиам извинился за ошибку и поблагодарил зрителей за то, что криками "Слава Украине" вернули его в реальность.

Британец также записал отдельный видеоролик, в котором поблагодарил Украину. Заметим, что на кинофестивале Гиллиам получил "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.

«Спасибо, Украина! Спасибо, Одесса!». Терри Гиллиам на 12-м Одесском международном кинофестивале. Опубликовано Odesa International Film Festival Суббота, 21 августа 2021

Как сообщалось, в субботу вечером Потемкинская лестница в Одессе превратились в праздничную дорожку. Здесь приветствовали победителей 12-го Одесского международного кинофестиваля. Терри Гиллиам стал особым гостем церемонии закрытия.

Новости Украины: в Одессе поздравляют победителей 12-го Одесского международного кинофестиваля

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