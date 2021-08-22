Британский режиссер перепутал Украину с Россией во время кинофестиваля в Одессе: видео

Гиллиам заявил, что был рад побывать в РФ.
Британский актер и режиссер Терри Гиллиам во время своего выступления на Одесском кинофестивале перепутал Украину с Россией.
Видеозапись с фрагментом ошибки знаменитости обнародовал "7 канал Одесса".
Отмечается, что сначала режиссер рассказал о советской киноленте "Броненосец Потемкин", которая якобы повлияла на его творчество, а потом заявил, что был рад побывать в РФ.
"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" — обратился он к публике. Впоследствии Гиллиам извинился за ошибку и поблагодарил зрителей за то, что криками "Слава Украине" вернули его в реальность.
Британец также записал отдельный видеоролик, в котором поблагодарил Украину. Заметим, что на кинофестивале Гиллиам получил "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.
«Спасибо, Украина! Спасибо, Одесса!». Терри Гиллиам на 12-м Одесском международном кинофестивале.Опубликовано Odesa International Film Festival Суббота, 21 августа 2021
Как сообщалось, в субботу вечером Потемкинская лестница в Одессе превратились в праздничную дорожку. Здесь приветствовали победителей 12-го Одесского международного кинофестиваля. Терри Гиллиам стал особым гостем церемонии закрытия.