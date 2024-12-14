Британский военный эксперт сделал важное заявление о мобилизации 18-летних украинцев

Украинская война отличается от вьетнамской. Поэтому мобилизация от 18 лет, на чем настаивают США, – это плохое решение для Украины. Ведь прослойка молодежи очень мала.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж в интервью LIGA.net.

"У Украины мало молодежи в возрасте 18-25 лет, чтобы ее мобилизовать. Зеленский прав, что хочет ее сохранить. Если посмотреть на возрастной структурный состав населения страны, эта прослойка мужчин очень тонкая", — высказался Ледвидж.

По его словам, на мобилизации 18-летних украинский настаивают в Соединенных Штатах Америки.

"Американцы говорят — должны мобилизовать их, как мы для войны во Вьетнаме 1955-1975 годов. Во-первых, США мобилизовали не всех, а выборочно. Во-вторых, у них была война по выбору, а в Украине — за выживание ", говорит британский эксперт.

Фрэнк Ледвидж отмечает, что даже во время холодной войны СССР планировала воспользоваться численным преимуществом.

"Это их старая тактика. Даже если бы Украина призвала сейчас всех, кого захочет, не сможет так победить Россию, которая вчетверо больше населения и платит за отправление на войну большие деньги. Некоторые проблемы не имеют хороших решений. Эту войну просто надо прекращать", – подчеркивает Ледвидж.

Напомним, ранее американский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес резко высказался о мобилизации в Украине. Да, по его словам, тот факт, что страна не мобилизует молодежь для борьбы с российской агрессией, вызывает удивление.

Читайте также:

Новое министерство, мобилизация до 25 и пенсии- главное из выступления Зеленского в ВР