Британский военный инструктор, который обучал украинцев, стал агентом России

Задержание российского агента / © Офис Генерального прокурора

Контрразведка СБУ задержала иностранца, который работал военным инструктором по подготовке мобилизованных в Украине. Прекратив сотрудничество с Силами обороны, он стал агентом российских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации следствия, иностранец начал предлагать свои услуги российским спецслужбам, оставляя «объявления» в различных прокремлевских интернет-группах.

Впоследствии на него вышел сотрудник ФСБ РФ, который после вербовки начал ставить иностранцу задачи.

Среди прочего, установлено, что агент передал российской спецслужбе:

информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался ранее;

координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где он тренировал мобилизованных.

«Для подготовки к выполнению следующих задач оккупанты прислали ему инструкцию для изготовления самодельного взрывного устройства, а также координаты тайника, из которого он достал пистолет с двумя снаряженными магазинами», — сообщили в СБУ.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила российского агента, задокументировала его преступления и задержала по месту временного проживания в столице Украины.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что задержанный агент российских спецслужб — гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Британец прибыл в Украину в январе 2024 года. Сначала он проводил инструкторские занятия для военнослужащих в Николаеве, а затем работал в одном из пограничных отрядов.

В конце сентября 2024 года, прекратив деятельность инструктора, переехал в Одессу, где наладил контакт с представителем спецслужбы России и согласился за деньги передавать сведения военного характера.

Следствием установлено, что в мае 2025 года британец передал российской спецслужбе координаты мест дислокации украинских подразделений, фотографии территории учебного объекта и информацию о военнослужащих с возможностью их идентификации.

Кроме того, анализ его переписки подтвердил выполнение им других задач в пользу спецслужбы РФ.

Он собирал сведения об объектах в Одессе, вел переговоры о возможности использования взрывных устройств и пытался наладить доступ к командованию военных подразделений. За одно из таких заданий он получил 6000 долларов США.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и его дополнительной квалификации.

Задержанный иностранец в суде / © Офис Генерального прокурора

В среду, 29 октября, суд избрал задержанному британцу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности предотвратила серию терактов, которые по заказу российских спецслужб готовились в одном из городов Днепропетровщины. Вражескими агентами оказались дезертир из ВСУ и его сожительница.