Британского депутата обвиняют в домогательствах к украинской переводчице

Депутат парламента Великобритании Кэмерон Томас / © thetimes.co.uk

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В Великобритании разгорелся скандал: депутат парламента Кэмерон Томас обвиняется в домогательствах к украинской переводчице. После того, как тот прибыл в Киев по случаю третьей годовщины начала полномасштабной войны, политик начал посылать женщине через мессенджеры сообщения интимного характера, в частности с текстом «Я тебя хочу».

О сексуальном скандале с участием британского депутата сообщило издание The Times.

Издание отметило, что в феврале этого года Томас посетил Киев по случаю третьей годовщины вторжения России, а также во время рабочей поездки он доставил помощь в Харьков. Во время визита он также общался с украинской переводчицей, к которой заинтересовался: собственные интересы в отношении женщины Томас решил передать ей лично, отправляя интимные сообщения через WhatsApp.

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Первыми об этой истории написали в Mail on Sunday, отмечают корреспонденты The Times. Переводчица, ставшая объектом сексуального интереса британского чиновника, еще во время поездки рассказала другим участникам визита о том, что Томас посылает ей интимные сообщения. Они позже заверили издание о том, что женщина испытывала дискомфорт.

В своих сообщениях британец писал, что «хотел бы остаться с женщиной на несколько дней».

Журналисты обратиться к Кэмерону Томасу с просьбами прокомментировать предъявленные обвинения. Однако он на это не отреагировал, ответил спикер чиновника. Тот отметил, что «такие сообщения являются личной перепиской между двумя людьми, которые находятся на связи». Однако прямо обвинений чиновник пока не отверг.

На инцидент отреагировали другие британские чиновники. Один из депутатов-консерваторов заявил, что такие действия «немыслимы», поскольку украинцы проявляют «мужество и жертвенность в борьбе за государство».

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«Злоупотреблять властью как депутат, охотясь за молодой женщиной, — позорно», — подчеркнул он.

Отметим, что 42-летний Кэмерон Томас — экс-военный Королевских ВВС Великобритании, принимал участие в планировании вывода британских войск из Афганистана. Потом ушел в отставку, чтобы заняться политикой. На выборах 2024 года Томас был избран в британский парламент от «Либеральных демократов».

Напомним, украинская военная медик Оксана заявила о сексуальных домогательствах к ней во время службы и о давлении со стороны командования.