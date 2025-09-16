BROCARD открыл самый большой магазин красоты в Украине в формате «живого сада»

Реклама

В киевском ТРЦ Respublika Park появилось уникальное пространство красоты – BROCARD Beauty Garden. Это самый большой парфюмерно-косметический магазин страны площадью более 1700 м², который объединил современные технологии, природную эстетику и новый уровень сервиса.

Концепция «живого сада» делает BROCARD Beauty Garden местом, где покупки больше похожи на путешествие в мир красоты, чем на обычный шопинг. Флористические инсталляции, природные оттенки и световые акценты в дизайне создают атмосферу вдохновения и легкости. В компании надеются, что новый магазин станет для многих любимым местом отдыха и источником позитивных эмоций. Ведь красота – это лучшая психотерапия!

В новом пространстве представлены более 400 мировых и украинских брендов, включая аптечную косметику и БАДы. Посетители могут пройти диагностику кожи и волос, получить персональные консультации от бьюти-экспертов и выбрать продукцию в тематических галереях – от азиатской косметики до ухода для детей и даже животных. Живые цветы тоже можно приобрести, не выходя из «сада» – в специально установленном автомате.

Особая гордость магазина – Галерея ароматов, где собрана уникальная коллекция парфюмов: культовые ароматы, мировые премьеры и эксклюзивная продукция 111 нишевых брендов.

Среди новых сервисов – возможность рассчитаться электронным подарочным сертификатом BROCARD eCard, о преимуществах которого мы уже рассказывали. Если раньше eCard действовал только для покупок онлайн или в приложении, то теперь им можно оплачивать во всех магазинах BROCARD в Киеве, Львове и Днепре. Приобрести eCard можно онлайн в любом номинале от 200 до 25 000 гривен и использовать для любых покупок, включая товары со скидками.

Несмотря на стремительное развитие онлайн-торговли, в BROCARD верят в «мирное сосуществование онлайн и офлайн». Ведь покупка в смартфоне – это удобство и скорость, а посещение магазина – это ощущения и эмоции. Именно поэтому в компании хотели создать магазин нового уровня, где красота перестает быть просто «товаром на полке», а превращается в незабываемый личный опыт посетителя. Так родилась идея «сада» – места, где гостей ждут неожиданные открытия, приятные сюрпризы и воспоминания, которые остаются с ними навсегда.

«Это пространство, которое выходит далеко за рамки магазина красоты. Каждая деталь создана, чтобы подарить новый уровень эмоций и восприятия красоты», – объясняет Елена Лада, директор по стратегическому развитию «Брокард-Украина» и спонсор проекта BROCARD Beauty Garden.

«Концепцию магазина нового уровня мы начали разрабатывать ещё до полномасштабной войны, – рассказывает сооснователь и управляющий бизнесом BROCARD Юрий Гаткин. – А сейчас, несмотря на сложное время, решили её реализовать. Да, это определённый риск. Но для нас – это символ надежды, символ веры в людей и будущее Украины. Мы хотим и дальше оставаться первыми и задавать вектор развития рынка».

В компании подчёркивают, что во всех магазинах сети представлена исключительно оригинальная продукция ведущих мировых брендов косметики и парфюмерии. Компания работает только с официальными представителями и дистрибьюторами брендов в Украине, что гарантирует качество, подлинность и безопасность всех товаров.

Сегодня BROCARD имеет 67 магазинов в 22 городах страны, 1500 сотрудников и более 2,5 млн постоянных клиентов. И открытие Beauty Garden подтверждает: даже в период испытаний компания мыслит масштабно и уверенно строит будущее.