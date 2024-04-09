Бродил по Карпатам 6 дней: пограничники спасли обессиленного уклониста

Пограничный отряд задержал уклониста, который 6 дней бродил по украинским Карпатам, на участке ответственности отдела пограничной службы "Шибены" Черновицкого отряда.

Об этом сообщили в ГНСУ.

Отмечается, что незнакомец с рюкзаком двигался по заснеженному склону, недалеко от украинско-румынской границы.

"Группа реагирования помогла ослабленному и промокшему нарушителю спуститься с горы и доставила его в пограничное подразделение. Мужчину напоили горячим чаем, предоставили еду и возможность согреться", — говорится в сообщении.

Как рассказал мужчина, он планировал таким образом незаконно добраться до одной из стран ЕС, но не осознавал, что путешествие будет таким тяжелым и опасным. Отчаяние сам прокладывал себе маршрут, но признался, что несколько раз терял ориентировку в горной местности и преодолел расстояние пешком ориентировочно от 50 до 70 километров.

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" Пять ночей "турист" спал под открытым небом в спальном мешке, неоднократно слышал волков, кабанов и оленей, а в один из дней встретил на горной долине карпатскую рысь ", — добавили в ГНСУ.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на правонарушителя был составлен протокол по ст.204-1. Дальнейшую судьбу горе-туриста решит суд.

Стражи границы в очередной раз предупреждают об опасности незаконных путешествий в Карпатах, поскольку они несут прямую угрозу здоровью и нередко завершаются трагически.

В настоящее время на высокогорных участках границы с Румынией высота снежного покрова составляет от 1,5 до 2 метров, также пограничники часто наблюдают резкие изменения погодных условий.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция заблокировали еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

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