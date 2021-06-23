Бродил возле берега и упал в углубление: на Закарпатье утонул 16-летний парень

Друзья пытались спасти товарища, но безуспешно.

Во вторник, 22 июня, в с. Баркасово Мукачевского района на Закарпатье утонул местный житель. По словам очевидцев, 16-летний парень вместе с друзьями купался в деривационном канале. Подросток, не умевший хорошо плавать, бродил возле берега, и в один момент попал в несколькометровое углубление.

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Как рассказали в ГСЧС области, друзья пытались спасти его, но безуспешно. Тогда они побежали к взрослым, которые и вызвали экстренные службы.

На место происшествия прибыли водолазы и спасатели. В 21:15 они изъяли тело 16-летнего парня из воды и передали его правоохранителям.

Всего, по состоянию на 23 июня, на территории Закарпатья зарегистрировано 18 случаев гибели людей на воде. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда этот показатель составлял 13 человек, говорят в ГСЧС.

В связи с таким резким увеличением количества смертей спасатели призывают людей быть осторожными во время отдыха на воде.

"Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах, выбирая для этого ранние или вечерние часы, не заходите в воду нетрезвым и сразу после еды не купайтесь в одиночку и не заплывайте далеко. Кроме этого, в любом случае не оставляйте у водоемов детей без присмотра", — отмечают спасатели.

Напомним, 21 июня в озере Свитязь на Волыни утонула 15-летняя девушка, ее подругу удалось спасти.

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