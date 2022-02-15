Бродила по улице без взрослых: в Одессе родители потеряли 6-летнюю дочь

Ребенка заметили горожане.
В Одессе патрульные полицейские вернули родителям пропавшую 6-летнюю девочку.
Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области.
В полицию поступило сообщение от родителей. Они рассказали, что их 6-летняя дочь исчезла.
"Мы собирались идти на прогулку, дочь вышла первой, не дождалась нас и исчезла", — сказали родители.
Впоследствии на линию 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Шевченко, возле парка Победы, горожане заметили девочку, которая бродила по улице без взрослых. Инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу и обнаружили там девочку, которую они разыскивали. Патрульные передали ребенка родителям и провели с ними профилактическую беседу.
Напомним, в Одессе полиция разыскала пропавших в конце января школьницу и ее парня, проживавших во Львовской области. Выяснилось, что они изменили облик и находились у своих друзей.
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