Бронь для аграриев во время войны: кому реально дадут отсрочку

Фермер / © Freepik

Во время военного положения вопрос бронирования работников от мобилизации остается актуальным и для аграрного сектора. В то же время создание фермерского хозяйства само по себе не дает автоматического права на бронь.

Как объясняют специалисты "Юристы.UA", ключевым условием является получение предприятием статуса критически важного.

Именно этот статус позволяет бронировать работников, в частности, руководителя фермерского хозяйства. Без него даже наличие паев или регистрация юридического лица не гарантирует защиту от мобилизации.

Отмечается, что создание фермерского хозяйства не является основанием для бронирования. Лишь после включения предприятия в перечень критически важных открывается возможность предоставить списки работников для согласования.

Как отметил юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина, руководители аграрных предприятий должны обратиться в Министерство аграрной политики с соответствующим пакетом документов. После проверки списки согласны с Генеральным штабом ВСУ, и только тогда можно оформить бронь.

В то же время, существуют и альтернативные варианты. В зависимости от региона и специфики хозяйства аграрии могут обратиться в территориальные центры комплектования с ходатайством об отсрочке на период посевной или сбора урожая. Для этого необходимо подтвердить занятость в сельском хозяйстве – предоставить трудовые договоры, справки от предприятия и документы на фермерское хозяйство.

Юристы советуют решать эти вопросы раньше времени. Если мобилизация уже состоялась, ее можно обжаловать в суде, ссылаясь на критическую важность предприятия и неправомерность призыва

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины принял важные изменения процедуры бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Правительство поддержало соответствующую инициативу Министерства обороны, обновив нормы постановления №76.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января действуют новые условия призыва лиц старшего возраста. Закон определяет, кого могут мобилизовать, куда направлять на службу, а также какие категории лиц полностью освобождены от призыва.

К слову, наличие штрафа или записи о нарушении правил учета не мешает оформить отсрочку через "Резерв+". По словам адвоката Ярослава Турчина, процесс полностью автоматизирован: после запроса система самостоятельно проверяет данные в ЕГЭБО. Так, например, студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие выше предыдущего уровня образования, могут получить отсрочку дистанционно, даже если имеют статус нарушителя или находятся в розыске.