"Бронь" хотят пересмотреть: в Раде заговорили о новых правилах мобилизации в Украине

В Украине могут и дальше усиливать критерии для предприятий, которые хотят получить статус критически важных и бронировать работников. По словам народного депутата от «Слуги народа» Руслана Горбенко, сейчас есть негласная задача сократить количество таких предприятий на 10–20%.

Об этом Горбенко рассказал в интервью «Телеграфу».

Критерии для бронирования могут повышать

По словам нардепа, вопрос бронирования следует рассматривать вместе с потребностями армии и экономики. Он подчеркнул, что предприятия должны работать, ведь именно они наполняют бюджет, из которого финансируется сектор безопасности и обороны.

В то же время, по словам Горбенко, система бронирования нуждается в контроле, поскольку часть компаний может использовать ее формально.

«На сегодняшний день есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности ежеквартально повышаются», — сказал депутат.

Он отметил, что проверки таких предприятий уже проводятся. По его словам, представители ТЦК приходят вместе с сотрудниками СБУ, чтобы снизить коррупционные риски.

В Раде предлагают проверять эффективность предприятий

Горбенко обратил внимание, что особенно тщательно нужно проверять предприятия оборонно-промышленного комплекса, получающие 100% бронирование работников.

По его словам, важно оценивать, действительно ли увеличение количества забронированных работников приводит к росту производства.

"Если 100 человек производило продукцию на 100 миллионов гривен, а вдруг на предприятии стало 200 человек, а производить продукции они смогли на 120 миллионов, то здесь нужно проверять эти предприятия", - пояснил нардеп.

Он считает, что для сокращения коррупционных рисков в системе бронирования можно использовать цифровые инструменты и искусственный интеллект.

В ТЦК также требуется аудит

Горбенко также заявил о необходимости аудита работы ТЦК. По его словам, недопустимы случаи, когда для выполнения мобилизационных планов останавливают грузовики и мобилизуют водителей, которые перевозят важные товары.

Нардеп считает, что отдельно нужно проверить роты охраны ТЦК, забронированных работников коммунальных предприятий, чиновников и часть сектора безопасности.

«Работникам ТЦК следует сказать: «Стоп» и проводить аудит, в том числе и среди ТЦК», — сказал он.

Мобилизационный возраст пока не планируют снижать

Горбенко заверил, что в Верховной Раде пока нет политической воли для снижения мобилизационного возраста. По его словам, такой вопрос может возникнуть только в случае резкого ухудшения ситуации, в частности, если Россия проведет масштабную мобилизацию.

В то же время, он отметил, что Украине нужно делать ставку не на количество мобилизованных, а на технологическое преимущество — дроны, наземные роботизированные комплексы и подготовку специалистов, которые могут работать с современными системами.

По словам депутата, армии нужны люди, способные управлять дронами и роботизированными комплексами, в том числе дистанционно. Именно такие навыки, считает он, становятся все более важными на современной войне.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки. Отсрочка не освобождает от мобилизации навсегда, а временно откладывает призыв при определенных законом условиях.

Отдельно в Украине действует возможность оформления и продления отсрочки через приложение «Резерв+». Если отсрочка не продлилась автоматически, военнообязанному нужно проверить основания, актуальность данных и при необходимости обратиться в ТЦК с документами.

На фоне дискуссий о мобилизации в парламенте также обсуждают возможные изменения в систему отсрочок и бронирования. В частности, звучали предложения усилить проверки оснований для отсрочки, пересмотреть подходы к документам об инвалидности и внедрить новые механизмы для тех, кто не проходит военную службу. В то же время такие идеи являются предметом политической дискуссии, а не действующими правилами.

