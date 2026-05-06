"Бронь" хотят пересмотреть: в Раде заговорили о новых правилах мобилизации в Украине
В Верховной Раде заговорили о пересмотре подходов к бронированию работников. Нардеп Руслан Горбенко заявил, что количество критических предприятий могут снизить, а систему бронирования — проверить на злоупотребления.
В Украине могут и дальше усиливать критерии для предприятий, которые хотят получить статус критически важных и бронировать работников. По словам народного депутата от «Слуги народа» Руслана Горбенко, сейчас есть негласная задача сократить количество таких предприятий на 10–20%.
Об этом Горбенко рассказал в интервью «Телеграфу».
Критерии для бронирования могут повышать
По словам нардепа, вопрос бронирования следует рассматривать вместе с потребностями армии и экономики. Он подчеркнул, что предприятия должны работать, ведь именно они наполняют бюджет, из которого финансируется сектор безопасности и обороны.
В то же время, по словам Горбенко, система бронирования нуждается в контроле, поскольку часть компаний может использовать ее формально.
«На сегодняшний день есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности ежеквартально повышаются», — сказал депутат.
Он отметил, что проверки таких предприятий уже проводятся. По его словам, представители ТЦК приходят вместе с сотрудниками СБУ, чтобы снизить коррупционные риски.
В Раде предлагают проверять эффективность предприятий
Горбенко обратил внимание, что особенно тщательно нужно проверять предприятия оборонно-промышленного комплекса, получающие 100% бронирование работников.
По его словам, важно оценивать, действительно ли увеличение количества забронированных работников приводит к росту производства.
"Если 100 человек производило продукцию на 100 миллионов гривен, а вдруг на предприятии стало 200 человек, а производить продукции они смогли на 120 миллионов, то здесь нужно проверять эти предприятия", - пояснил нардеп.
Он считает, что для сокращения коррупционных рисков в системе бронирования можно использовать цифровые инструменты и искусственный интеллект.
В ТЦК также требуется аудит
Горбенко также заявил о необходимости аудита работы ТЦК. По его словам, недопустимы случаи, когда для выполнения мобилизационных планов останавливают грузовики и мобилизуют водителей, которые перевозят важные товары.
Нардеп считает, что отдельно нужно проверить роты охраны ТЦК, забронированных работников коммунальных предприятий, чиновников и часть сектора безопасности.
«Работникам ТЦК следует сказать: «Стоп» и проводить аудит, в том числе и среди ТЦК», — сказал он.
Мобилизационный возраст пока не планируют снижать
Горбенко заверил, что в Верховной Раде пока нет политической воли для снижения мобилизационного возраста. По его словам, такой вопрос может возникнуть только в случае резкого ухудшения ситуации, в частности, если Россия проведет масштабную мобилизацию.
В то же время, он отметил, что Украине нужно делать ставку не на количество мобилизованных, а на технологическое преимущество — дроны, наземные роботизированные комплексы и подготовку специалистов, которые могут работать с современными системами.
По словам депутата, армии нужны люди, способные управлять дронами и роботизированными комплексами, в том числе дистанционно. Именно такие навыки, считает он, становятся все более важными на современной войне.
Мобилизация в Украине — последние новости
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки. Отсрочка не освобождает от мобилизации навсегда, а временно откладывает призыв при определенных законом условиях.
Отдельно в Украине действует возможность оформления и продления отсрочки через приложение «Резерв+». Если отсрочка не продлилась автоматически, военнообязанному нужно проверить основания, актуальность данных и при необходимости обратиться в ТЦК с документами.
На фоне дискуссий о мобилизации в парламенте также обсуждают возможные изменения в систему отсрочок и бронирования. В частности, звучали предложения усилить проверки оснований для отсрочки, пересмотреть подходы к документам об инвалидности и внедрить новые механизмы для тех, кто не проходит военную службу. В то же время такие идеи являются предметом политической дискуссии, а не действующими правилами.