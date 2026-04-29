Бронь может исчезнуть уже 4 мая: при каких условиях отсрочки продолжаются автоматически

Военное положение и мобилизацию в Украине вчера, 28 апреля продлили до августа 2026 года. Предыдущее решение Верховной Рады вступило в силу до 4 мая. В то же время, после 4 мая части украинцев нужно будет оформлять отсрочки по-новому.

Кому не нужно будет этого делать и у кого отсрочки останутся в силе автоматически, рассказали в Минобороны.

В каких случаях отсрочка от мобилизации продлевается автоматически

В настоящее время автоматически могут продолжаться отсрочки для таких категорий:

1. Люди с инвалидностью.

2. Временно непригодные для службы.

3. Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

4. Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

5. Имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы.

6. Имеющие родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.

7. Женщины и мужчины военных с ребёнком.

8. Родители троих и более детей.

9. Студенты, аспиранты.

10. Работники высшего и профобразования.

11. Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.

12. Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

13. Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

14. Военные, освобожденные из плена.

15. Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности.

16. Ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.

17. Опекуны человека, признанного недееспособным.

18. Имеющие жену (супругу) с инвалидностью III группы.

19. Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.

20. Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

21. Учителя школ.

22. Люди после годового контракта 18–25.

Отсрочка продолжится сама, если основания для нее до сих пор актуальны и система может подтвердить основания в государственных реестрах.

Как узнать, продлена ли отсрочка автоматически

Вы получите уведомление в Резерв+;

После обновления военно-учетного документа в разделе «Сервисы» откройте расширенные данные из реестра — там появится новая дата действия отсрочки.

Почему автоматическое продление отсрочки может не произойти

Чаще — из-за неактуальных или неполных данных в государственных реестрах.

В частности это:

ФИО, дата рождения или РНОКПП;

данные об инвалидности в реестрах ПФУ (Пенсионного фонда) или ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы);

информация об уходе или родственных связях, которую система не может подтвердить;

частные случаи самостоятельного воспитания ребенка, если нужные данные отсутствуют в Государственном реестре актов гражданского состояния.

В таком случае следует обратиться в ЦНАП и подать документы для подтверждения основания.

Что делать, если у «Резерв+» появилось сообщение «Вас разыскивает ТЦК», но отсрочка действительна

Это сообщение означает, что ТЦК зафиксировал нарушение военного учета и передал запрос в Нацполицию, чтобы доставить вас для составления протокола.

В Минобороны подчеркнули, что отсрочка не отменяет ответственности за нарушение учета. Если не согласны с таким сообщением, обратитесь в свой ТЦК.

Раньше мы писали, как продлить отсрочку после 4 мая тем, кому она не продолжается автоматически.

