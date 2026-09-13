"Бронь" не помогла: мужчину не выпустили за границу из-за нюанса в документе

Пересечение границы / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Львовский окружной административный суд признал законным отказ пограничников в пересечении государственной границы Украины забронированному военнообязанному. Причиной послужило ненадлежащее оформление документа, который должен был подтвердить цель его поездки за границу во время отпуска.

Решение суда по делу № 380/7342/26 опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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Как следует из материалов дела, истец работал на предприятии, имеющем критически важное значение, и имел действующую отсрочку от мобилизации. Соответствующая информация содержалась в его военно-учетном документе в приложении «Резерв+», а отсрочка действовала до 21 января 2027 года.

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Работодатель также предоставил мужчине отпуск с 10 по 19 апреля 2026 года. 12 апреля он пытался выехать из Украины через пункт пропуска «Грушев — Будомеж», однако пограничники отказали ему в пересечении границы из-за отсутствия надлежащих документов, подтверждающих основание для выезда во время военного положения.

Истец обжаловал решение пограничников в суде. Он настаивал на том, что предоставил оригинал приказа об отпуске, а законодательство не устанавливает печать в качестве обязательного реквизита такого документа.

Важный нюанс, касающийся документов

Суд не согласился с аргументами мужчины. В решении указано, что в подтверждение цели поездки он представил приказ о предоставлении отпуска, на котором, в частности, отсутствовала печать работодателя, хотя она была на других документах.

Исходя из этого, суд пришел к выводу, что во время пограничного контроля мужчина фактически предъявил незаверенную копию приказа об отпуске.

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Суд сослался на «Правила организации делопроизводства и архивного хранения документов», утвержденные приказом Министерства юстиции № 1000/5. Согласно этим правилам, копия документа приобретает юридическую силу только после надлежащего заверения.

В частности, на копии должна быть надпись «В соответствии с оригиналом», указаны должность, личная подпись, имя и фамилия лица, заверяющего копию, а также дата заверения.

Отдельно суд обратил внимание на важное обстоятельство: в соответствии с правилами делопроизводства оригинал приказа об отпуске должен храниться на предприятии. Работнику же выдается копия или выписка из документа.

Поэтому утверждение истца о том, что он предъявил на границе оригинал приказа, не повлияло на оценку суда. Документ, предоставленный пограничникам, не соответствовал установленным требованиям к заверению копий.

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Бронирование не гарантирует выезд за границу

В решении суд отдельно подчеркнул, что сам факт бронирования не является безусловным основанием для выезда за границу во время военного положения. Военнообязанный должен предоставить документы, подтверждающие конкретное основание для пересечения государственной границы.

Суд также отметил, что действующие правила не предусматривают отдельной процедуры выезда забронированных работников именно в отпуск. Поэтому пограничники должны оценивать представленные документы и заявленную цель поездки в каждом конкретном случае.

В то же время суд подчеркнул, что этот отказ носит разовый характер и сам по себе не лишает мужчину возможности в дальнейшем выехать из Украины. Для этого ему необходимо надлежащим образом оформить копию приказа об отпуске и предоставить все документы, необходимые для подтверждения права на пересечение границы.

Истец просил признать решение об отказе в выезде противоправным и отменить его, а также взыскать с ответчика материальный и моральный ущерб. Общая сумма заявленных требований превышала 21 тысячу гривен.

Однако суд полностью отказал в удовлетворении иска, признав действия пограничников правомерными.

Напомним, что выезд за границу в 18 лет не защищает от мобилизации, поскольку есть важный нюанс. Отметка о военной подготовке или статусе резервиста не мешает выехать за границу. Главное — категория учета: если 18-летний парень указан как военнообязанный, а не призывник, его могут мобилизовать на общих основаниях.

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