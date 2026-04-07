Бронь не спасет: кого могут вызвать в ТЦК, несмотря на отсрочку

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Наличие брони или отсрочки от мобилизации не освобождает лицо от обязанностей военнообязанного. Граждан с таким статусом могут законно вызвать в территориальные центры комплектования (ТЦК) для выполнения учетных процедур.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» рассказала адвокат адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова.

Почему вызывают забронированных в ТЦК

По словам юриста, важно различать отсрочку и исключение по военному учету. Бронирование лишь временно делает невозможным мобилизацию, но не лишает человека его военного статуса.

Да, вас могут вызвать. Отсрочка или бронирование не лишают человека военнообязанного статуса», — объясняет Елена Воронкова.

Наиболее частыми причинами вызова забронированных лиц являются:

уточнение учетных данных;

прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК), в частности для тех, кто имел статус ограниченно пригодного;

выполнение других процедурных требований законодательства.

Что следует знать о визите в ТЦК

Адвокат объяснила, что в больших городах, в частности в Киеве, для работы с гражданами, имеющими право на отсрочку, создали специальные отделы. Это позволяет разграничить поток людей и обеспечить правомерную коммуникацию.

«По Киеву у нас есть отдельные отделы для забронированных, отсроченных и просто тех, кого привезли. Когда у тебя уже есть документы, оформленные отсрочки или бронирование, есть отдельные подотделы в ТЦК, которые занимаются этими вопросами», — отмечает адвокат.

По наблюдениям юриста, взаимодействие в таких подразделениях обычно происходит «максимально лояльно и правомерно». Несмотря на развитие цифровых сервисов, при посещении ТЦК для уточнения данных о бронировании существуют определенные технические ограничения.

«Единственное, что онлайн-запись, которую мы формируем через электронный кабинет, там, к сожалению, не действует. Как правило, прием проходит в порядке живой очереди», — предостерегает Елена Воронкова.

Таким образом, вызов в ТЦК при наличии бронирования является законным инструментом военного учета и не означает автоматической отмены отсрочки или немедленной мобилизации.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в последние дни украинские военнообязанные начали массово сообщать о появлении в мобильном приложении «Резерв+» нового статуса — «оперативный резерв».

Ранее мы писали, что Давид Арахамия заявил, что масштабная реформа мобилизации по авторству Михаила Федорова находится на финальной стадии и предусматривает снятие миллионов украинцев с розыска ТЦК, так и введение новых жестких инструментов влияния.

Ранее говорилось, что якобы усилить мероприятия должны с 1 апреля. Об усилении мобилизационных мероприятий в отношении лиц, годами уклоняющихся от службы, недавно заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова. Она обещает, что «меры не будут популярными». А вот что ждет таких граждан — пока не озвучивает.