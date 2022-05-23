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Бронь от мобилизации: как работает система бронирования, кого чаще всего бронируют

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Бронь от мобилизации: как работает система бронирования, кого чаще всего бронируют

Бронирование работников

Министерство экономики уже издало приказы об отсрочке от мобилизации для 520 тысяч человек.

Сейчас министерство работает над упрощением системы бронирования военнообязанных и переводом ее в Интернет. Кого и как бронируют, какие изменения ожидать, - рассказал заместитель Министра экономики Александр Грибан. Механизм подачи и рассмотрения заявлений будет упрощен и автоматизирован. Заявления можно будет подавать через специализированное подразделение сайта Минэкономики. Данные будут синхронизированы с базами данных Генштаба, Министерства обороны и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как будет работать система бронирования

Заявку сможет подавать человек, занимающийся бронированием сотрудников после регистрации в программе через электронную подпись. После этого заявка пройдет согласование в Министерстве обороны, затем эти данные попадут в единый электронный реестр, который будет доступен Генеральному штабу и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Заявки будут обрабатываться в течение трех дней.

Работников каких отраслей чаще всего бронируют

По словам заместителя Министра экономики Александра Грибана, чаще всего с просьбами о бронировании обращаются предприятия энергетического комплекса, которые входят в перечень критической инфраструктуры. После атак по топливной инфраструктуре и необходимости ее восстановления выросла доля заявок на бронирование от топливного рынка.

Министерство экономики учитывает потребности бизнеса в бронировании и там, где это не противоречит запросам армии, пытается идти ему навстречу. Отказывают в бронировании в тех случаях, когда это касается дефицитных военных специальностей для нужд ВСУ. Работника бронируют сроком на полгода. Через 6 месяцев его могут забронировать повторно.

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