Бронь от мобилизации: как работает система бронирования, кого чаще всего бронируют

Бронь от мобилизации: как работает система бронирования, кого чаще всего бронируют

Министерство экономики уже издало приказы об отсрочке от мобилизации для 520 тысяч человек.

Сейчас министерство работает над упрощением системы бронирования военнообязанных и переводом ее в Интернет. Кого и как бронируют, какие изменения ожидать, - рассказал заместитель Министра экономики Александр Грибан. Механизм подачи и рассмотрения заявлений будет упрощен и автоматизирован. Заявления можно будет подавать через специализированное подразделение сайта Минэкономики. Данные будут синхронизированы с базами данных Генштаба, Министерства обороны и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как будет работать система бронирования

Заявку сможет подавать человек, занимающийся бронированием сотрудников после регистрации в программе через электронную подпись. После этого заявка пройдет согласование в Министерстве обороны, затем эти данные попадут в единый электронный реестр, который будет доступен Генеральному штабу и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Заявки будут обрабатываться в течение трех дней.

Работников каких отраслей чаще всего бронируют

По словам заместителя Министра экономики Александра Грибана, чаще всего с просьбами о бронировании обращаются предприятия энергетического комплекса, которые входят в перечень критической инфраструктуры. После атак по топливной инфраструктуре и необходимости ее восстановления выросла доля заявок на бронирование от топливного рынка.

Министерство экономики учитывает потребности бизнеса в бронировании и там, где это не противоречит запросам армии, пытается идти ему навстречу. Отказывают в бронировании в тех случаях, когда это касается дефицитных военных специальностей для нужд ВСУ. Работника бронируют сроком на полгода. Через 6 месяцев его могут забронировать повторно.

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