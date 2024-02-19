Бронь от мобилизации за деньги: стало известно о двух вариантах для мужчин в Украине

Во власти снова рассматривают варианты экономического бронирования от мобилизации и объясняют, зачем это нужно.

О чем идет речь, рассказывают журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Новый законопроект = удар по экономике?

Месяцы работы и сетования от общества. Один законопроект о мобилизации поданный в Раду в канун новогодних праздников вернули инициатору. За это время, что от общества, от военных, от бизнеса власть выслушала ряд замечаний по документу.

В 2024 году в ВРУ зарегистрировали новый законопроект. Уже 7 февраля нардепы поддержали его в первом чтении. Мало того, что уполномоченный по правам человека выписал ряд замечаний, то уже и не смолчал бизнес, там были настроены радикально: новый законопроект, заявили, ударит по экономике. Но предложили, что можно сделать, чтобы этого не произошло.

Экономическое бронирование: в Раде новое предложение

Итак, об экономическом бронировании просит и бизнес. К слову, раньше такой вариант уже озвучивался, мол, ты или сражаешься, или работаешь и платишь налоги. Тогда общество на такую идею отреагировало неоднозначно, теперь это предложение прогремело еще громче. Ведь, кроме вопроса справедливой мобилизации, ротации и демобилизации военных, уже почти два года как на фронте без отдыха, у президента была еще одна оговорка к такому масштабному пополнению Вооруженных сил как финансирование новобранцев: "Мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительно 500 миллиардов гривен. Поэтому я как президент Украины, как человек, который много времени тратит, чтобы найти финансовую поддержку, я хотел бы знать от министра финансов, откуда деньги".

"И люди нужны, и деньги нужны"

И нужно признать, что вопрос денег на самом деле не менее сложен, чем вопрос справедливости. Если мобилизовать дополнительные сотни тысяч людей и не иметь ресурсов на амуницию, оружие и зарплату, это может не решить проблемы, а наоборот обострить их. У президента даже заявили, что на одного военного четыре человека должны работать. Так что варианта два: ты или работаешь, или воюешь, третьего не дано. Об этом заявил и замглавы

"И бизнесу, и обществу нужно дать какой-то справедливый и понятный механизм, как гарантировать свою работу. Чтобы мы не мобилизовали только тех, кто реально работает "в белую", и потому их видно. А чтобы все понимали, что сейчас такое время: или "Ты работаешь на бюджет, и так удерживаешь армию, или ты служишь в армии. Третьего не дано. Сейчас есть определенная калькуляция того, сколько стоит обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного. Если брать среднюю сумму расходов на всех этапах, то это где-то 80" тысяч гривен на одного бойца в месяц. Поэтому в тылу 4-5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджет эти деньги", — сказал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в комментарии изданию "Украинская правда".

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Заявление Зеленского и как на деле будет выглядеть экономичное бронирование?

Такую же арифметику ранее официально озвучивал и Зеленский. Итак, исходя из имеющихся расчетов, чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, а именно о таком количестве раньше говорилось, необходимо экономически забронировать до двух миллионов человек.

Вокруг такого предложения идут дискуссии, не могут прийти к согласию в парламенте и относительно того, какие же должны быть критерии для экономического бронирования. Украинская правда пишет, что у Офиса президента и инициативной группы нардепов, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, есть разные концепции относительно того, кто должен попасть в эти условные два миллиона и сколько это должно принести доходов государству.

На Банковой склонны организовать этот процесс, опираясь на сумму реально полученной заработной платы, с которой уплачивается налог. Нижняя "граница входа", которая позволит претендовать на экономическое бронирование, — 30-35 тысяч гривен в месяц. При такой зарплате налоговые вычеты работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен. А вот группа Наталухи разрабатывает другой проект: он базируется на внедрении специального квазиналога, простыми словами – это некий военный сбор. То есть если работодатель хочет подать своих работников на экономическую "бронь", то он должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него сверху еще 20 тысяч гривен в бюджет.

Такую же возможность предлагается предоставить активным ФЛПам.

Журналисты объясняют, модель, которую рассматривают в группе Натальи, должна позволить аккумулировать все дополнительные деньги, которые станут для Украины определенным спецфондом, который будет тратиться исключительно на нужды обороны. А вот у модели Банковой, которая фокусируется на концептуальном "обселении" экономики, все налоги на доходы физлиц, а это примерно 40% поступлений, пойдут в местные бюджеты, а не в государственный и, как показывает предыдущий опыт, забрать их оттуда на ВСУ может быть достаточно сложно. По средневзвешенному сценарию, пишут в издании, дополнительные поступления в оборонный бюджет могут составить от 200 до 350 миллиардов гривен в год. Это очень ощутимая сумма. Чтобы понять, насколько, стоит вспомнить, что весь бюджет Минобороны на закупку вооружения для ВСУ в 2024 году составляет ориентировочно 270 миллиардов гривен.

Мобилизационный потенциал в Украине

Чтобы понять, как такое предложение должно функционировать на практике, в инициативной группе принялись делать расчеты по людям и пришли к выводу, что по состоянию на зиму 2024 года в Украине теоретически 11,1 миллиона мужчин, подлежащих мобилизации. Именно столько мужчин от 25 до 60 лет имеют регистрационный номер налогоплательщика, говоря проще – ИНН. Один миллион уже в армии, казалось бы, еще столько потенциальных мобилизованных, но нет. Ведь из этих 11 с половиной миллионов, еще полтора миллиона мужчин имеют определенную группу инвалидности, еще миллион за границей, целых 3 миллиона остались на временно оккупированных территориях и это считая с 2014 года.

А еще почти миллион находящихся в Украине мужчин умудряются не работать, не платить налоги и не служить в армии, пишет “Украинская правда”.

В материале издания отмечается, что в настоящее время в Украине можно мобилизовать около 4,5 миллионов. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что в тылу 4 или 5 человек должны работать на одного мобилизованного. Отсюда и берутся цифры, о которых мы говорили выше: чтобы мобилизовать 500 000 человек нужно забронировать от мобилизации до 2 млн человек. Правда, сам бизнес не уверен, проживет ли такая схема хотя бы немного.

Собеседники УП в Американской торговой палате, куда входят большинство украинских представительств компаний из Штатов, рассказывают, что авторы идеи экономического бронирования обращались к ним за консультациями, перед тем как выносить эту идею на публику: "Ну у нас, возможно, и нашлись бы компании, которые бы взялись за такую возможность. Но пока мы не представляем, как можно это проговорить с народом: что одни будут работать, а другие должны воевать. Поэтому поддержки с нашей стороны этой идеи не будет».

И так оно есть, здесь с одной стороны говорят о справедливой мобилизации.

"Война для бедных": плюсы и минусы такого предложения

А тут по факту снова возникает угроза, что общество разразится лозунгами, что "война для бедных". В то же время такое решение может дать старт стабильному поступлению средств для содержания армии. И если вдруг американский Конгресс или какой-нибудь очередной европейский Орбан заблокируют помощь, Украина могла бы самостоятельно удерживать войско. Итак, есть свои плюсы и свои минусы у таких предложений. Отметим, что сейчас это только идея, и она может быть изменена, может быть отменена, а может быть и принята.

Когда заработает закон?

Напомним, что дедлайн подачи правок к проголосованному в первом чтении законопроекту о мобилизации истекает 21 февраля. По состоянию на 19 февраля, в законопроект о мобилизации народные депутаты уже подали 1276 поправок.

По оптимистическому прогнозу, новый закон в случае принятия Радой и подписи президента может вступить в силу не раньше апреля. О том, какие еще были правки к документу, подробнее мы рассказывали в нашем предыдущем выпуске, ссылку на которую вы сейчас видите на экране.

Напомним, ТСН.ua и ранее сообщал, что в Украине рассматривают внедрение экономического бронирования от мобилизации.

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