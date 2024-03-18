Бронь от мобилизации за зарплату 35 тысяч: нардеп ответил, примут ли такое предложение в парламенте

Законопроект об усилении мобилизации "завис" в Верховной Раде. Поданный документ в парламент еще в конце декабря, он за три месяца прошел только первое чтение, а в целом до сих пор не принят.

Можно ли получить бронирование от мобилизации гражданам с высокой официальной зарплатой? В Верховной раде рассказали, есть ли шансы на принятие норма о броне в случае зарплаты в 35 тысяч гривен.

Об этом говорилось в разговоре народного депутата от фракции "Голос", бывшего военнослужащего ВСУ,

участника боевых действий Романа Лозинского с журналистами в эфире "1+1" в рамках телемарафона 18 марта.

"Этот вопрос еще, понимаете любой квест, когда мы прошли 800 правок из 4 тысяч, когда в некоторые дни мы возвращаемся к рассмотрению тех правок, которые уже были отклонены. Сейчас представители монобольшинства планируют сохранить эту норму, они хотят, чтобы был такой финансовый ценз. Но скажу вам так, наберет ли 226 голосов такое предложение в парламенте, то у меня очень большие сомнения", — сказал он.

В то же время он добавил, что такую бронь все же хотят предоставить, ведь такая возможность до сих пор не была указана в законе.

Напомним, экономическое бронирование, официальное уклонение за деньги или легализованный откуп от мобилизации можно называть по-разному, однако в обществе и среди военных к этому относятся преимущественно негативно. Об этом идет речь в эксклюзиве TSN.UA.

Между тем, украинцы, которые не осуществили в течение отведенного срока верификацию или не явились в ТЦК после получения повестки, предлагается целый ряд наказаний.

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