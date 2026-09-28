Бронь от мобилизации получили 1,4 млн: где работают все эти люди

Бронирование / © ТСН

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В Украине около 1,4 млн военнообязанных имеют бронирование от мобилизации. Больше всего таких работников сосредоточено в перерабатывающей промышленности, транспорте и логистике, торговле, энергетике и сельском хозяйстве.

Об этом рассказал министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine.

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Где больше всего забронированных

По данным Минэкономики, наибольшая доля забронированных работников приходится на следующие сферы:

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перерабатывающая промышленность — около 20%;

транспорт и логистика — 12%;

торговля — 10%;

энергетика — 9%;

сельское хозяйство — 8%.

Кравченко пояснил, что соотношение забронированных в разных отраслях зависит от количества экономически активных предприятий, их расположения и близости к районам боевых действий. Также учитывается структура работников по полу.

Зарплаты на критически важных предприятиях выросли

Введение зарплатного критерия для бронирования, по словам министра, повлияло на оплату труда на критически важных предприятиях.

За два года средняя зарплата там увеличилась с 14 200 до 26 тыс. грн.

В Минэкономики отмечают, что это также отразилось на бюджетных поступлениях. За счет роста выплат бюджет получил дополнительно более 157 млрд грн, в том числе благодаря увеличению отчислений в Пенсионный фонд.

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В то же время, во время волн разбронирования доля работников, мобилизованных после потери брони, оставалась низкой, сообщили в ведомстве.

Какие требования действуют для бронирования:

В июле 2026 года Минэкономики повысило требование относительно средней зарплаты на предприятии, необходимой для бронирования работников. Показатель вырос с 21 618 до 25 941 грн.

Также были изменены отдельные правила согласования отсрочек для людей, работающих по совместительству.

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Напомним, с 18 октября в Украине меняются правила бронирования работников аграрного сектора и смежных отраслей. Для части предприятий существенно снижают требования к площади земель и годовому доходу.

Также сообщалось, что бронирование в 2027 году подорожает. Речь уже шла о том, сколько придется платить работникам.

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