Бронь отменяется?: что делать работодателю, если работник "засветился" в розыске ТЦК

Розыск ТЦК и СП / © ТСН

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Статус розыска ТЦК и СП является прямым препятствием для бронирования военнообязанных работников. Работодателям важно знать, как правильно проводить сверку данных и какие обязательные сообщения следует отправить в центры комплектования.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В ходе проверки военно-учетных данных работодатель может выяснить, что в документах работника появилась отметка о нахождении в розыске. В такой ситуации необходимо действовать в соответствии с законодательством:

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при наличии разногласий внести изменения в списки персонального военного учета,

в установленные сроки передать обновленную информацию в ТЦК.

В то же время в ТЦК отмечают, что пребывание в розыске делает невозможным бронирование работника.

Сверка военно-учетных данных работников

Алгоритм действий работодателя регламентирует пункт 45 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением правительства №1487.

Согласно документу, сверка информации из списков персонального военного учета с данным военно-учетных документов работников проводится в соответствии с графиком, который утверждают руководители соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

После завершения сверки госорганы и организации должны в течение пяти дней внести в списки персонального военного учета все изменения, выявленные во время проверки.

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Также при наличии изменений в учетных данных до 5 числа каждого месяца нужно посылать соответствующие сообщения в районные (городские) ТЦК, органы СБУ или соответствующие подразделения разведывательных органов.

Зачем работодатели проводят сверку военно-учетных данных?

Основная задача сверки состоит в выявлении несоответствий между информацией, указанной в списках персонального военного учета, и данными военно-учетных документов работников.

В случае выявления таких разногласий работодатель должен внести необходимые коррективы в списки персонального военного учета.

Можно ли забронировать работника, который находится в розыске ТЦК?

При подготовке документов для бронирования работников работодателям следует проверять их актуальный военно-учетный статус. Если работник находится в розыске ТЦК, то это не позволяет провести его бронирование. Поэтому работодателям советуют регулярно и своевременно сверять военно-учетные данные и учитывать актуальную информацию при оформлении бронирования.

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Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

К слову, Минобороны приступило к автоматическому продлению более 90% отсрочок от мобилизации через государственные реестры без подачи новых заявлений. У кого есть все данные в реестрах, тем срок действия будет обновлен автоматически, а уведомление появится в «Резерв+». Если данных в реестрах не хватает (чаще всего это касается ухода за больными родственниками или родителей с инвалидностью), автоматическое продление не сработает, тогда нужно обратиться в ЦПАУ с бумажными документами актуализировать информацию в реестрах.

Заметим, что, несмотря на право на отсрочку, часть студентов могут мобилизовать во время учебы. Речь идет о студентах заочной, вечерней или дистанционной форм, получающих второе или низшее образование, а также лицах без подтвержденной последовательности. Отсрочка теряется автоматически при отчислении, переводе на заочное, завершении обучения или представлении ложных данных.

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