"Бронь" в Украине могут частично отменить: в Раде сделали заявление

Мобилизация в Украине

В Украине могут пересмотреть правила бронирования работников из-за нехватки мобилизационного ресурса. Представители ВСУ смогут привлекать в армию квалифицированных специалистов с предприятий, сняв с них бронь.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в комментарии «Новости.Live».

По словам нардепа, ранее государственная политика была направлена на то, чтобы максимально сохранять специалистов в критических отраслях, в частности, в энергетическом секторе. Но сейчас ситуация на фронте требует новых решений.

Нагорняк отметил, что одним из возможных вариантов пополнения личного состава армии является частичное снятие бронирования с работников украинских предприятий.

Какие люди нужны ВСУ

Народный избранник объяснил, как именно может происходить этот процесс. Представители Вооруженных сил Украины смогут прийти на предприятие и выбрать для службы адекватных людей без вредных привычек и не имеющих инвалидности.

«Это абсолютно нормальные люди, специалисты и, конечно, ВСУ хотят ими пополниться», — отметил Нагорняк.

Он подчеркнул, что именно работники отечественных компаний сейчас рассматриваются как главный потенциал для войск.

«На предприятиях работают люди без ограничений, квалифицированные специалисты — и, соответственно, именно они рассматриваются как ресурс для пополнения войска», — резюмировал депутат.

Бронирование от мобилизации в Украине — последние новости

Напомним, в Украине военное положение и мобилизация продлены до августа 2026 года, а части граждан после 4 мая нужно переоформлять отсрочки.

В то же время в Минобороны сообщали, что для ряда категорий украинцев отсрочка продолжается автоматически при условии, если основания остаются в силе и подтверждены в государственных реестрах.

Речь идет, в частности, о людях с инвалидностью, многодетных родителях, студентах, педагогах, лицах, которые ухаживают за больными родственниками, а также некоторые другие категории. При отсутствии актуальных данных в реестрах гражданам необходимо обратиться в ЦНАП для подтверждения права на отсрочку.

Также член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее сообщал, что в Украине рассматривают альтернативные подходы к бронированию работников во время мобилизации.

В частности, речь идет о возможности привлечения бизнеса в пополнение рядов Вооруженных сил: предприятия, желающие сохранить ключевых специалистов, могут способствовать рекрутингу нескольких человек для службы вместо одного работника. По словам депутата, такая модель рассматривается как один из вариантов и нуждается в дальнейшем обсуждении.

