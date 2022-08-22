"Бронезахист" - страхование от несчастных случаев в условиях военного времени

Несчастные случаи, к сожалению, случаются всегда не вовремя. Особенно в такое бурное время, как сейчас. Предотвратить это трудно, но, по крайней мере, можно застраховаться от их последствий!

Компания ARX Life представляет новый продукт ”Бронезащита”, созданный специально для страхования от несчастных случаев в условиях военного положения.

Особенность этого продукта в том, что он покрывает как бытовые несчастные случаи (травмы, ожоги, обморожение, и др.), так и случаи, полученные гражданами в результате пассивных военных действий – попадания снарядов, мин, пуль, обрушение зданий, последствия пожара, минирование территорий и т.д.

Такие события обычно являются исключением, но “Бронезащита” как раз их покрывает.

Продолжительность страхового покрытия и сумму клиент может выбирать самостоятельно

Страховые суммы – 100 000, 200 000 и 300 000 грн.

Продолжительность страхового покрытия – 1, 3, 6 или 12 месяцев



Стоимость программ от 250 грн в месяц, возраст застрахованных лиц от 1 до 75 лет, территория покрытия – весь мир. Это означает, что полис можно приобрести, находясь в любой стране мира и в любое время, потому что все делается онлайн за несколько минут на сайте компании. Действовать полис начинает уже на 7-й день после покупки. Клиентам доступна круглосуточная поддержка Ассистанса.



ARX ​​Life – одна из самых надежных компаний страхования жизни, не прекращавшая работать с первого дня войны. Компания упростила жизнь клиентам во время военного положения, поскольку для получения выплат принимаются фотокопии документов, отправленные клиентами любым каналом связи (электронная почта, чаты). ARX ​​Life также продолжает начислять инвестиционный доход по договорам "Инвестиционное страхование жизни"



По данным рейтинга журнала Insurance Top за первый квартал 2022 года ARX Life вошла в ТОП-5 по премиям, их сумма составила 69 млн 769 тыс. грн. Компания также вошла в Топ-3 по выплатам, их сумма составила 11 млн. 104 тыс. грн.



Берегите себя и близких, а «Бронезахист» поможет быть более уверенными в непростое время!