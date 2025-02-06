Бронировали "блатные" предприятия, а не критическую инфраструктуру – громкое заявление нардепа

Депутат обратил внимание на проблему, что сейчас коммунальные предприятия часто не могут найти людей, потому что их работников мобилизовали.

Коммунальные предприятия потеряли из-за мобилизации большое количество специалистов из-за того, что вовремя не получили статус критически важных. В то же время, есть "блатные" компании, которые оперативно подали документы для получения этого статуса, и без проблем его получили.

Об этом заявил народный депутат Сергей Евтушок рассказал в эфире "Новости. Live", комментируя решение правительства о бронировании энергетиков, работников водоканалов и коммунальщиков.

По его словам, такое решение нужно было принять гораздо раньше.

"Но у нас же побежали признавать критические, извините за сленг, "блатные" предприятия. В правительстве бегом наштамповали этой брони. А забыли за критическую инфраструктуру и начали мобилизовать оттуда специалистов", – сказал Евтушок.

Депутат обратил внимание на проблему, что сейчас коммунальные предприятия часто не могут найти людей для работы, потому что работников либо мобилизовали, либо прячутся от призыва. Речь идет об электриках, специалистах по водоотводу, водителях грейдера и т.д.

Евтушек объяснил, что коммунальные сети в населенных пунктах старые, кое-где – еще с 1960-х годов, поэтому часто нуждаются в ремонте. И теперь из-за мобилизации работников некому отремонтировать водопровод, вывезти мусор или выполнить другие работы.

"Бывают обстоятельства, когда ты не ждешь и имеешь аварию на электросетях, то ли водоотводных, то ли и любых других, и ты должен искать ресурсы и людей. Ресурс – это не только финансы, это и деньги, это и специалисты. А когда их нет, то, конечно, этот процесс только усугубляется и может привести к неблагоприятным последствиям", – подытожил Сергей Евтушок.

Напомним, что согласно новому законодательству действие бронирований, которые были предоставлены до 1 декабря 2024 года, заканчивается 28 февраля.

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