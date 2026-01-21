Бронирование 100% персонала: Зеленский раскрыл, кого не будут мобилизовывать

Президент Украины Владимир Зеленский

Реклама

Для энергетических компаний и коммунальных предприятий, привлеченных к ликвидации последствий ударов по инфраструктуре, предусмотрено 100% бронирование персонала.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время специального энергетического селектора.

«Для таких компаний уже есть решение по бронированию 100% персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на недостаток кадров — города имеют ресурс для привлечения людей на работу», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

По его словам, по состоянию на утро сегодня около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы остаются без электричества. Ремонтные бригады, работники энергетических компаний, коммунальных служб и ГСЧС задействованы по максимуму.

Он рассказал, что Министерство внутренних дел доложило о развертывании пунктов поддержки и обогрева, организации горячего питания для населения, а также обеспечении работы базовых станций мобильной связи.

Президент также отметил необходимость дополнительных мер для ускорения ремонтов: «Не согласен с оценкой городских властей, что привлеченных сил достаточно. Нужны дополнительные ресурсы и меры, чтобы стабилизировать ситуацию как можно скорее».

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января действуют новые условия призыва лиц старшего возраста. Закон определяет, кого могут мобилизовать, куда направлять на службу, а также какие категории лиц полностью освобождены от призыва.