Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В 2027 году работникам критически важных предприятий для бронирования может потребоваться зарплата не менее 28 638 грн в месяц. Такой показатель вытекает из действующего требования в три минимальных зарплаты и предложенного правительством размера минималки на следующий год — 9546 грн. В то же время это пока только расчет.

Какой может быть зарплатный порог для бронирования на 2027 год — читайте в материале ТСН.ua.

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Каким может стать порог для бронирования

В мае 2026 года правительство обновило критерии критически важных предприятий. В частности, для подтверждения критичности и бронирования работников установили зарплатный критерий на уровне трех минимальных заработных плат. В 2026 году это 25941 грн.

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В проекте госбюджета на 2027 год правительство предложило установить минимальную зарплату на уровне 9546 грн. Документ №16000 был зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября 2026 года.

Если этот показатель останется в финальной редакции бюджета, расчет будет следующим:

9546×3=28 638 грн.

Таким образом, зарплатный ориентир для соответствующих предприятий может вырасти на 2697 грн. по сравнению с нынешними 25 941 грн.

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Требование касается и предприятия, и работника

Речь идет не об отдельном платеже государству за возможность бронирования. Зарплатный показатель является одним из критериев, которые должны придерживаться критически важные предприятия.

По действующим правилам требование относительно уровня зарплаты применяется как для подтверждения критичности предприятия, так и для работника, которого планируют забронировать.

То есть для сохранения нынешнего механизма недостаточно будет только формально иметь статус критически важного предприятия — соответствующий зарплатный критерий также должен выполняться.

Для прифронтовых предприятий сумма будет ниже

Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, правительство предусмотрело отдельный зарплатный критерий — 2,5 минимальной зарплаты. В 2026 году это составляет 21618 грн.

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Если в 2027 году минимальная зарплата составит 9546 грн, расчет будет следующим:

9546×2,5=23 865 грн.

Следовательно, для соответствующих предприятий на территориях боевых действий потенциальный зарплатный порог будет составлять 23 865 грн. в месяц.

Когда могут начать действовать новые цифры

Пока говорить об окончательных суммах еще рано. Проект госбюджета-2027 зарегистрирован только в Верховной Раде и находится на рассмотрении парламента.

Поэтому показатели 28638 грн и 23865 грн являются расчетными, а не уже утвержденными зарплатными порогами на 2027 год.

Если парламент примет предложенный размер минимальной зарплаты, а действующий механизм бронирования останется по-прежнему, именно такие суммы будут вытекать из нынешних коэффициентов — трех и 2,5 минимальной зарплаты соответственно.

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