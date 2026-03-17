Бронирование даже без обновленных данных: в Украине ввели новые правила, но не для всех

Важные для армии предприятия могут временно забронировать работников, нарушивших правила военного учета / © скрин с видео

Украинские предприятия оборонного сектора получили новый инструмент для быстрого привлечения необходимых специалистов. Теперь они имеют право временно бронировать работников, которые еще не успели полностью урегулировать свой статус по военному учету.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины и портал «Дія».

Для чего требуется временное бронирование

Главная цель нововведения — дать оборонным предприятиям возможность не тратить попусту время на бюрократию и быстрее нанимать людей, которые будут приносить пользу фронту. Такое временное бронирование предоставляется на срок до 45 дней.

В течение этого периода специалист уже может полноценно работать, но он обязан обновить свои данные и полностью урегулировать вопросы военного учета. После того, как работник выполнит эти требования, работодатель сможет перевести его на стандартное бронирование.

Важный нюанс: воспользоваться услугой можно только при условии, что работник вообще состоит на военном учете, пусть и с нарушениями, и не получал аналогичного временного бронирования за последний год.

Как оформить услугу через «Дію»

Сервис доступен для юридических лиц из Единого перечня (предприятия ОПК и критически важные для ВСУ), которые имеют действующий статус критичности на момент подачи заявления. Подать заявку может руководитель предприятия или уполномоченное лицо.

Пошаговый алгоритм действий:

Авторизируйтесь на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Выберите услугу «Бронювання працівників».

Подтвердите данные о компании и своей роли в ней.

В разделе «Інформация про працівників» выберите категорию «Працівники з порушенням військового обліку».

Укажите личные данные специалистов и дату начала трудовых отношений (обратите внимание: дата должна быть не раньше чем за 45 дней до момента подачи заявления).

Подпишите заявление электронной подписью.

Система автоматически проверит данные работника. Статус заявки будет отображаться в личном кабинете на портале «Дія», а окончательный результат поступит на электронную почту заявителя.

Бронирование от мобилизации — последние новости

Работники с бронированием получают временную отсрочку от призыва, однако на практике их все равно могут доставить в территориальный центр комплектования для проверки данных. Юристы советуют всегда иметь с собой соответствующие документы, но предупреждают, что только бумажных копий может быть недостаточно, если информация отсутствует в электронных реестрах.

В случае отсутствия сведений о бронировании в системе «Оберіг» работники ТЦК имеют право вручить повестку для уточнения данных или направить на прохождение военно-врачебной комиссии. Именно поэтому адвокаты настоятельно рекомендуют самостоятельно контролировать статус своей брони через приложение «Резерв+» или личный кабинет на портале «Дія».

Кроме того, в 2026 году изменились требования к уровню зарплаты для бронирования. С 1 января минимальный порог вырос до 21 617,5 грн. Если предприятие не обеспечивает работнику такой уровень дохода в каждом месяце отчетного квартала, оно может потерять право на бронирование, а человек — свою отсрочку.

В общем механизм бронирования военнообязанных работников призван обеспечить непрерывную работу критически важных предприятий и государственных органов. Если чиновники не подлежат мобилизации в течение всего периода военного положения, то работники стратегических компаний получают бронь всего на шесть месяцев, после чего ее нужно продлевать.

Сама процедура также претерпела изменения: с 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок через «Дію» для большинства компаний составляет до 72 часов, хотя для оборонной отрасли предусмотрены ускоренные темпы. Оформляется такая бронь как в электронном виде (запись в реестре «Оберіг»), так и в бумажном, который выдает и заверяет работодатель.

Что касается выезда за границу, то наличие бронирования не дает военнообязанному автоматическое разрешение на пересечение государственной границы. По состоянию на март 2026 года ограничения продолжают действовать, поэтому каждый такой случай пограничники проверяют индивидуально по общим правилам, согласованным с Минобороны.

Напомним, в марте 2026 года в Украине действуют обновленные правила бронирования с зарплатным порогом от 21 617 грн и 72-часовым сроком рассмотрения заявок. В то же время определенные стратегические отрасли сохраняют право на 100% отсрочку для персонала.