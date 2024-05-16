Бронирование для Glovo: отмена скандального приказа не остановила хейт в Сети

За три часа собралось более двухсот комментариев, в которых пользователи соцсети обсуждают непрозрачный механизм бронирования.

Решение Министерства экономики отменить свой приказ о бронировании сотрудников некоторых технологических компаний, среди которых Glovo, Visa и Favbet, из-за "общественного резонанса", вызвало еще больший хейт в Сети.

Под сообщением первого вицепремьера Украины – министерки экономики Юлии Свириденко, которая сообщила об этом решении на своей странице в Facebook в четверг, 16 мая, собралось более двухсот комментариев, в которых пользователи соцсети обсуждают и само бронирование букмекеров и доставщиков пищи, и в целом непрозрачный механизм.

Кого забронировал Кабмин

Все началось с того, что народный депутат Александр Федиенко сообщил, что согласно приказу Министерства экономики было забронировано шесть компаний, прикрепив к уведомлению соответствующий приказ.

Фото: Telegram Александра Федиенко

“В целом я не против экономической бронирования. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, ребята, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон…” — написал он.

В обнародованном списке были:

ООО "Гловоапп Украина" (доставка Glovo);

ООО "Фавбет Тек" (компания из состава группы FAVBET, занимающаяся букмекерской деятельностью);

ДП "ССМ" (рекламное агентство);

ООО "Виза Украина" (консультационные услуги для бизнеса, владельцы — две американские компании);

ООО "Агри Чейн" (часть агрохолдинга "Астарта");

ООО "КОРТ".

Наиболее очевидную связь с армией среди указанных в документе фирм имеет только компания "Корт". Она, в частности, занимается разработкой систем РЭБ и беспилотников.

Впоследствии в пресс-службе компании FAVBET заявили, что Favbet Tech с первых дней полномасштабного вторжения тоже является частью украинской киберармии, а наиболее квалифицированные сотрудники компании сегодня задействованы в разработке технологий для повышения обороноспособности нашей страны.

Реакция Минэкономики

Вскоре первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что отменяет приказ о бронировании работников компаний "Гловоапп Украина", "Фавбет Тек", "Виза Украина" и других.

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“Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", — заявила она.

Свириденко отмечала, что компании обратились с просьбой о бронировании в профильное Министерство цифровой трансформации.

"Министерство цифровой трансформации сочло их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія. Сіті", — продолжила министерка.

После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки. На основе решения Генштаба списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.

Реакция Сети

Пользователи Facebook под сообщением вице-премьера возмутились тем, что основанием для отмены приказа стал "общественный резонанс", сетуют на непрозрачный механизм бронирования и даже подозревают чиновников в коррупции. В частности, в комментариях пишут:

“Получается если бы не было резонанса, никто бы ничего не делал. Вполне логично, что бронь должна быть у предприятий, работающих на оборону и критической инфастуктуры и тд и тп”.

"Учитывая общественный резонанс уместно было бы публиковать все приказы на бронирование в отношении предприятий, не имеющих отношения к оборонке".

"Выходит теперь взятки придется вернуть?"

Реакция Сети на скандальное бронирование

Реакция Сети на скандальное бронирование

Реакция Сети на скандальное бронирование

Реакция Сети на скандальное бронирование

Напомним, государственные служащие, военнообязанные и не имеющие бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что они также могут быть призваны в Силы обороны.

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