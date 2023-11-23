Бронирование гиг-специалистов и ФЛП: что говорят в Генштабе и Минобороны

В настоящее время бронирование от мобилизации гиг-специалистов и ФЛП не предусматривается.

В Генштабе и Минобороны не поддержали идею бронирования ФЛПов и гиг-специалистов.

Об этом пишет DOU со ссылкой на комментарий Министерства экономики, утверждающего бронирование.

В Минэкономики ответили, согласно действующему законодательству, бронироваться могут только предприятия, учреждения и организации. Законом не предусмотрено бронирование ФЛП и гиг-контракторов.

"В настоящее время государственными органами, отраслевыми объединениями, представителями бизнеса не высказано содержательных, сбалансированных и согласованных предложений по внесению изменений в статьи 23-25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", – сказал замминистра экономики Игорь Фоменко.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день Минобороны и Генштаб ВСУ не поддержали предложения на расширение категорий военнообязанных для получения ими отсрочки и бронирования.

"В то же время информируем, что с целью правовой оценки возможности применения норм этого закона к ФЛП, Минэкономики обратилось в Минюст", – добавил Фоменко.

В проектном офисе Дія City ответили журналистам издания, что "законодательных изменений в этом направлении пока не планируется. Бронированию подлежат только специалисты в штате, то есть официально оформленные согласно КЗоТ".

Согласно последним данным от IT Ukraine Association, в Украине сейчас есть 362 тысячи ІТшников. Из них в армии находятся ориентировочно 5000, а забронировано 3,5 тыс.

Для справки: что такое гиг-контракт

Это особая форма привлечения специалистов, сочетающая в себе признаки трудового и гражданско-правового договора. Простыми словами это когда сотрудников не принимают в штат, а приглашают на конкретные проекты и определенные сроки.

Такая форма договоров была введена в связи с развитием цифрового рынка в Украине и созданием правового и налогового пространства для IT-компаний под названием Дія City.

В отличие от гражданско-правового договора с ФЛП, гиг-контракт предусматривает права работников на социальные гарантии, такие как отпуск, больничный, декрет и т.д.

Раньше мы писали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации и что для этого нужно.

Читайте также: