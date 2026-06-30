Бронирование и отсрочка: в Минобороны объяснили ключевую разницу

В чем разница между бронированием и отсрочкой / © ТСН

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Министерство обороны разъяснило, чем отличаются понятия «бронирование» и «отсрочка».

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на официальное заявление пресс-службы оборонного ведомства.

Отмечается, что на практике оба эти понятия означают одно и то же — временное освобождение от военной службы. Однако их юридическая природа, порядок оформления и продолжительность действия существенно отличаются. Главное отличие состоит в том, кто является инициатором процесса и по каким основаниям предоставляется освобождение от призыва.

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Отсрочка предоставляется военнообязанному при наличии четко определенных законом его жизненных событий.

Исчерпывающий перечень оснований определен статьей 23 Закона №3543-XII. К ним относятся семейные обстоятельства (например, содержание трех и более детей), состояние здоровья, образование по дневной форме и другие социальные факторы.

Кто должен инициировать предоставление отсрочки

Инициатором предоставления отсрочки является только сам военнообязанный. Это его личное право, поэтому ответственность за получение отсрочки лежит на самом гражданине.

Как оформить отсрочку

Самый простой способ — подать заявку онлайн через приложение «Резерв+» (для доступных в приложении категорий).

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Также можно сделать это через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

На какой срок предоставляется отсрочка от мобилизации

Отсрочка предоставляется на период существования обстоятельства, являющегося основанием для его предоставления. Более 90% отсрочок от мобилизации продолжаются автоматически — без заявлений, справок, очередей и каких-либо действий со стороны человека. Это касается как онлайн-отсрочок в «Резерв+», так и оформленных через ЦНАП.

Система самостоятельно проверяет основания для отсрочки через государственные реестры. После этого обновленная запись автоматически отображается в электронном документе пользователя. В настоящее время механизм автоматического подтверждения через реестры действует на 22 категории отсрочок.

Если же данные об основаниях отсрочки нуждаются в личном обновлении, то заявление на ее продление можно подать в любом ЦНАПе.

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В Минобороны напомнили, что ТЦК больше не принимают подобные заявления от граждан.

Кого могут забронировать

Бронирование — это инструмент государственного управления, который является специфическим подвидом отсрочки, предоставляемой не по личным обстоятельствам человека, а по его профессиональной значимости для функционирования государства.

Бронированию подлежат работники предприятий, учреждений или организаций, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики.

Кто инициирует бронирование

Это может сделать только работодатель. Гражданин не может самостоятельно подать запрос на собственное бронирование.

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Как оформляется бронирование

Бронирование военнообязанных осуществляется руководителями (или уполномоченными ими лицами) критически важных предприятий, учреждений и организаций средствами Портала Дія.

Какой срок действия бронирования

Для работников критически важных предприятий срок бронирования составляет до 12 месяцев. После этого процедуру необходимо проходить повторно.

Бронирование и отсрочки: ключевые отличия

Главная разница между бронированием и отсрочками заключается в основаниях получения, инициаторе оформления и сроках действия. Отсрочка является личным правом гражданина, обусловленным его личными жизненными условиями, реализация которого полностью зависит от его собственных действий.

Бронирование в Минобороны называют «макроэкономическим инструментом государства для сохранения кадрового потенциала стратегических отраслей». «Бронь» инициируется работодателем и привязана к конкретной должности и месту работы, а не к личным характеристикам работника.

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Оба механизма действуют параллельно.

© Минобороны Украины

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