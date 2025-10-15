- Дата публикации
Украина
267
2 мин
Бронирование лиц в розыске и тех, у кого проблемы с ВВК: юрист объяснил, есть ли запрет
В Украине нет нормативно-правовых актов, запрещающих бронировать лиц, находящихся в розыске.
В настоящее время украинское законодательство не предусматривает запрет на бронирование для тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию или считался ограниченно подходящим и т.д.
Об этом рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире "Новости LIVE" .
"Нет закона, который бы сказал нам о том, что запрещено бронировать тех, кто в розыске, или тех, кто не прошел ВЛК, был ограничен пригодным или должен получить какую-то другую степень годности. Нигде не сказано, что бронирование работников невозможно в связи с тем, что у них есть какие-то недостатки в военном учете", - сказал он.
Юрист отмечает: бронирование в Украине вводили, чтобы государство "обеспечивало свое существование" во время войны. Речь идет о бесперебойной работе работников важных отраслей - таких, как энергетическая или медицинская сфера.
Впрочем, сейчас, добавил Боровский, бронирование воспринимается как своего рода "откуп" от службы.
Боровский также напомнил, что военно-учетные данные нужно обновлять каждый год, даже при условии, что ничего не изменилось. Если раньше это можно было сделать через приложение "Резерв+" и ЦНАП, то в 2025 году это возможно только лично в ТЦК.
"Я думаю, что это является причиной того, что в этом году мы имеем более низкий показатель тех, кто добровольно обновил данные", — пояснил эксперт.
Напомним, парламент одобрил законопроект №13335. Документ предусматривает, что военнообязанных, не состоящих на учете в ТЦК или состоящих в розыске, разрешат временно брать на работу и оформлять бронирование.
Заметим, что речь идет о временном трудоустройстве и бронировании. Оно не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с работником и предоставляется не более одного раза в течение календарного года.