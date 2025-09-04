Бронирование мужчин в розыске: адвокат назвал подводные камни нового законопроекта

Мобилизация. / © ТСН.ua

Реклама

Есть большая вероятность того, что законопроект №13335 о бронировании мужчин, не состоящих на учете в ТЦК или состоящих в розыске, не будет эффективным.

Об этом заявил военный адвокат Олег Леонтьев в эфире Вечер.LIVE.

По его словам, этот документ не имеет "достаточных предохранителей против произвольного или незаконного, безосновательного призыва за мобилизацией" таких военнообязанных.

Реклама

"Имею на это, к сожалению, много негативных примеров", - подчеркнул он.

По его словам, были случаи, когда люди, официально освобожденные от учета по состоянию здоровья, внезапно появлялись в реестре как пригодные к службе и получали мобилизационные повестки.

"Появляется то, что человек состоит на учете, то есть якобы военнообязанный, пригодный к военной службе. Появляется сразу его нарушение, якобы он допустил, не появился по мобилизационному распоряжению. И все, и его призывают", - подчеркнул Леонтьев.

От подобных вещей, добавил он, мужчины не будут застрахованы.

Реклама

Бронирование нарушителей мобилизации

Парламент 3 сентября в первом чтении одобрил законопроект №13335. Документ предусматривает, что военнообязанных, не состоящих на учете в ТЦК или состоящих в розыске, разрешат временно брать на работу и оформлять бронирование.

Заметим, что речь идет о временном трудоустройстве и бронировании. Оно не может превышать 45 календарных дней с даты заключения трудового договора с работником и предоставляется не более одного раза в течение календарного года.