Бронирование нарушителей мобилизации: что следует знать украинцам о нововведениях

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период предприятия сталкиваются с нехваткой работников, что приводит к значительным потерям для экономики страны.

Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13335, который временно позволяет трудоустраивать и бронировать мужчин, не имеющих военно-учетных документов или находящихся в розыске.

Что известно о нововведениях и какие изменения они принесут для работодателей и военнообязанных — узнайте в материале ТСН.ua.

Бронирование мужчин, которые нарушили правила мобилизации

В среду, 3 сентября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13335. Инициатива регулирует порядок бронирования военнообязанных работников на «критических» предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также он уточняет условия заключения трудовых договоров, устанавливает особенности испытательного срока и определяет основания для расторжения трудовых отношений.

В частности, речь идет о временном трудоустройстве и бронировании тех мужчин, которые не имеют военно-учетного документа, не состоят на учете или находятся в розыске.

Инициаторами законопроекта стали председатель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.

«Законопроект дает возможность удержать критические производства и в то же время предоставить шанс мужчинам, которые сегодня не стоят на воинском учете, у которых ошибки в документах, а следовательно, они находятся в розыске, в течение 45 дней исправить ситуацию: стать на учет и официально трудоустроиться», — отметила нардеп Лариса Билозир.

По ее словам, многие мужчины считаются нарушителями закона о мобилизации, хотя часто это является следствием бюрократических ошибок или несвоевременного обновления данных. В результате они вынуждены скрываться, а экономика теряет значительные средства.

«Бизнес, громады и областные администрации неоднократно просили дать такой короткий срок, чтобы люди смогли оформить документы и забронироваться. Иначе они либо сидят по домам, либо попадают в коррупционные схемы», — добавила народная избранница.

Следует отметить, что ранее Минобороны выступало против этого законопроекта. В ведомстве считают «недопустимым» преимущество для работников критически важных предприятий перед военнообязанными, подлежащими бронированию на основании ч. 1 статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Что предусматривает законопроект №13335

Законопроект №13335 вносит изменения в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», дополняя его новой частью, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Нововведения предполагают, что бронированию подлежат военнообязанные работники критически важных предприятий, учреждений и организаций:

у которых нет военно-учетного документа или он оформлен ненадлежащим образом;

которые не состоят на воинском учете;

которые не уточнили персональные данные;

которые находятся в розыске ТЦК.

«Речь идет о тех людях, которые сейчас в тени (не состоят на учете или находятся в розыске и т.п.), но являются специалистами и готовы работать на оборонных предприятиях. Сейчас предоставляем им такой шанс приобщиться к развитию военного потенциала», — отметил народный депутат Александр Федиенко.

Однако есть нюанс: продолжительность бронирования не должна превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового соглашения с таким работником.

Такое бронирование предоставляется не более одного раза в один календарный год.

Также авторы законопроекта предлагают дополнить Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предоставлением возможности критически важным предприятиям ОПК заключать трудовые договоры с работниками:

у которых нет надлежащих военно-учетных документов;

которые не состоят на учете в ТЦК, органах СБУ или разведывательных органах.

Такой договор будет заключен на время испытательного срока. При этом должностные лица предприятий не будут считаться нарушителями законодательства о мобилизации.

Согласно документу, работодатель будет иметь право уволить работника, если тот в течение испытательного срока не приведет свои документы в соответствие с требованиями законодательства.

Бронирование через «Дію» для прифронтовых территорий

С 3 сентября в Украине критически важные предприятия, работающие в зонах возможных или активных боевых действий, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников (ранее разрешалось только 50%).

В Минэкономики Украины отмечают, что такое решение призвано поддержать бизнес в условиях войны и обеспечить потребности обороны.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив, это решение позволит сохранить рабочие места и одновременно обеспечить Вооруженные силы необходимыми ресурсами.

Алгоритм бронирования работников через портал «Дія»:

предприятие подает запрос в областную военную администрацию с просьбой увеличить лимит бронирования до 100%;

ОВА проверяет предприятие и согласовывает/не согласовывает запрос. В случае положительного решения она обращается в государственный орган, определивший предприятие критически важным;

государственный портал «Дія» увеличивает лимит бронирования до 100%;

предприятие посредством портала «Дія» дополнительно бронирует всех своих военнообязанных работников.

Ранее ТСН.ua писал о том, нужно ли проходить ВВК, если есть бронирование, а также кто из военнообязанных может быть освобожден от прохождения комиссии.

