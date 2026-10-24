Выезд за границу. / © ТСН.ua

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В Украине мужчины, имеющие бронирование от мобилизации, могут уезжать за границу. Впрочем, такая возможность предусмотрена с определенными ограничениями. Во время проверки документов пограничники тщательно сверяют все данные, поэтому даже одна ошибка может стать причиной отказа в пересечении границы.

Об этом сообщил юрист Максим Колошкин.

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Для выезда за границу мужчине с бронированием необходимо иметь не только отсрочку от мобилизации, но и полный пакет надлежащим образом оформленных документов. Важно также, чтобы информация в них отвечала актуальным данным государственных реестров.

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Основным законным основанием для выезда забронированных мужчин за границу является служебная командировка.

«В то же время наибольшее количество вопросов возникает относительно поездок в отпуск, на лечение, обучение или для участия в мероприятиях за рубежом. Такие случаи не урегулированы законодательством столь четко, однако на практике отдельным мужчинам с бронированием разрешают пересекать границу и с этой целью», — объяснил он.

По словам юриста, для забронированных все упирается в три вещи: цель поездки, тип и состояние бронирования и документы вместе с данными в реестрах.

Кто может регулярно пересекать границу

Юрист пояснил, что право на регулярные поездки за границу имеют представители отдельных профессий, работа которых связана с международными перевозками и рейсами. В частности, речь идет о таких категориях работников:

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железнодорожников, обслуживающих международные маршруты;

авиационный персонал, вовлеченный в международные рейсы;

водителей-дальнобойщиков, выполняющих международные грузовые перевозки, в частности, доставляют гуманитарную помощь и грузы для нужд армии;

моряков, трудоустроенных на украинских или зарубежных судах.

«В любом случае для пограничника важно, чтобы цель поездки была очевидно рабочей и соответствовала вашей должности и деятельности предприятия. Если заявленная цель не коррелирует с работой или противоречит документам, риск отказа при пересечении границы существенно растет», — подчеркнул Максим Колошкин.

Чтобы выехать во время военного положения, забронированный должен иметь действующую и корректно оформленную отсрочку: быть внесен на специальный военный учет и иметь актуальные военно-учетные документы.

Можно ли уехать с 45-дневной броней

Отдельные риски возникают у мужчин, получивших временное бронирование на 45 дней по упрощенной процедуре. В прошлом году вступил в силу закон, разрешивший критически важным предприятиям временно бронировать работников даже при определенных нарушениях правил военного учета.

Такое временное бронирование могут оформить мужчинам, которые не состоят на военном учете, имеют проблемы с военно-учетными документами или находятся в розыске ТЦК из-за нарушения правил учета.

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Впрочем, юрист подчеркнул, что наличие 45-дневной брони сама по себе не гарантирует разрешения на выезд за границу. Хотя прямого запрета на пересечение границы с таким бронированием нет, окончательное решение зависит от соблюдения действующих требований и проверки документов пограничниками.

Специалист советует перед поездкой тщательно проверить свой статус и документы и не рассчитывать, что временное бронирование автоматически дает право на пересечение границы.

Какие документы нужны

Для выезда за границу забронированный должен иметь отсрочку, а также правильно оформленный и полный пакет документов, причем с актуальными данными в государственных реестрах.

Базово пакет документов забронированного, планирующий выезд, должен включать:

загранпаспорт;

военно-учетный документ (бумажный или в «Резерв+»; оптимально иметь оба варианта, с указанным сроком бронирования и VIN/QR-кодом, поскольку бумажный документ снижает риски в случае сбоев связи или проблем с доступом к реестрам);

копию или выписку из приказа о командировке/отпуске, заверенный работодателем;

копию приказа о признании предприятия критически важным;

письмо-разрешение на выезд от работодателя с указанием: страны, сроков пребывания, должности работника, маршрута в обе стороны, места жительства (с подтверждением бронирования жилья), проездных документов;

документы, подтверждающие цель поездки: приглашение на конференцию, саммит, деловую встречу, служебные письма;

справки ОК-5 или ОК-7 (подтверждение страхового стажа и трудовой истории).

Отдельно следует заранее проверить, чтобы все эти данные корректно отображались в «Обериг» и «Резерв+» и не было нерешенных проблемных статусов, которые потом придется объяснять уже на границе.

Мобилизация в Украине — последние новости

Премьер Сергей Корецкий сообщил, что правительство отменило 100% бронирование работников. Государство готовит новый механизм. Первое изменение — статус критического предприятия не будет зависеть от его экономических показателей. По словам премьер-министра, оборонка, энергетика, связь, логистика и коммунальная сфера останутся критическими отраслями.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о масштабные проблемы мобилизации в Украине. Только за 2026 год в Офис омбудсмана поступило более 6 тысяч жалоб, что уже превышает показатель за весь 2025 год.

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