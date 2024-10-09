Бронирование не приостанавливают – в Минобороны анонсировали аудит критических предприятий

По информации Минобороны, в Украине сейчас насчитывается более миллиона забронированных мужчин.

В Украине до 15 ноября должен провести аудит "критических" предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает "Суспільне".

По его словам, в комиссию, которая будет проводить аудит, планируется включить военных. Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование будет пересмотрено. В то же время Гаврилюк отрицает информацию СМИ, что бронирование якобы было приостановлено полностью.

Также он сообщил, что в Украине в настоящее время насчитывается более миллиона забронированных мужчин.

"Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев — рост вдвое", — сказал замминистра обороны.

Напомним, издание The Page опубликовало якобы решение правительства о приостановлении процедуры бронирования.

Издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что решение было принято из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием от мобилизации 1,5 миллиона человек.

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