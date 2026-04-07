Бронирование ограниченно пригодных: юристы объяснили, влияет ли состояние здоровья на право на отсрочку

Предприятия, признанные критически важными для отечественной экономики, имеют право бронировать от призыва своих работников. Это право касается даже тех сотрудников, которые имели упраздненный ныне статус «ограниченно подходящий». Пригодность к военной службе никак не влияет на процесс бронирования.

Об этом говорится на портале «Юристи.UA».

Кого могут бронировать от мобилизации в Украине

Бронирование от мобилизации во время действия военного положения рассчитано на отдельную категорию предприятий. Они признаются критически важными для функционирования отечественной экономики.

Такие предприятия могут забронировать всех или часть своих работников. Предприятия, относящиеся к сфере оборонно-промышленного комплекса, могут даже бронировать работников, находящихся в розыске ТЦК.

К юристам обратился мужчина, который поинтересовался, могут ли забронировать гражданина, который имел статус «ограниченно пригодный». Юристы объяснили, что этот процесс является вполне законным и не имеет препятствий.

Ограниченная пригодность не влияет на бронь

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что пригодность работника, которого хотят забронировать, не имеет значения для этого процесса. Так же не влияет и отмена этой категории, ограниченно применимой.

Айвазян заверил: «Предприятие может забронировать человека, ранее признанного ограниченно пригодным к прохождению военной службы. Для бронирования не имеет значения статус пригодности для прохождения военной службы».

Важны в этом процессе совсем другие данные. Это, в частности, пребывание в розыске и обновлении военно-учетных данных.

