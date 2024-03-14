Бронирование от армии: какие профессии смогут "откупиться" от мобилизации

Высокие официальные заработки, позволяющие избежать мобилизации в ряды ВСУ путем уплаты значительных налогов, получают в Украине представители менеджерских должностей, ряд рабочих профессий, IT-специалисты и работники сферы продаж.

В Украине откупиться от мобилизации путем уплаты больших налогов смогут представители менеджерских должностей, а также немало рабочих специальностей.

Об этом рассказал исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно в эфире телемарафона.

По его словам, многие граждане в Украине сейчас получают зарплату выше 35 тысяч грн. Это, в частности, представители менеджерских должностей, которые руководят отделами или руководители отделов, или директора. Также к этому списку относятся многие рабочие специальности.

"Например, если посмотреть "тоновщик", "автомаляр", "арматурщик", "укладчик плитки", то среднюю зарплату, которую мы видим по вакансиям, она выше 35 тысяч", — отметил Михно.

Также к высокооплачиваемым специальностям сейчас относится вся отрасль "айти". Несмотря на то, что количество вакансий здесь, к сожалению, значительно сократилось, уровень зарплат все еще достаточно высок.

"Также смотрю направления, касающиеся продаж, и такие позиции, как "региональный менеджер", "продавец-консультант", работающие business-to-business форматом, очень часто предлагают зарплаты выше этой отметки", — добавил Артур Михно.

Тема бронирования работников от мобилизации за деньги активно обсуждается в Украине. В Кабмине говорят, что рассматривают концепцию бронирования по уплате налогов. О своеобразном откупе от мобилизации посредством увеличения налогов заявляют и некоторые депутаты в Верховной Раде. Подробности читайте в материале ТСН.ua.

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