Бронирование от мобилизации для айтишников-ФЛП и гигконтракторов: в Минэкономики объяснили, как подать заявку

ІТ-специалисты имеют право обратиться в Минцифру и получить согласование по бронированию от мобилизации в Украине. Как это сделать, рассказал замминистра экономики Игорь Фоменко.

Об этом шла речь во время брифинга по новому порядку бронирования военнообязанных.

"Механизм довольно гибкий, а один из критериев – резидентство в Действие City. Есть соответствующий орган государственной власти – Минцифры. Туда могут обращаться ІТ-специалисты и гиг-специалисты, и ФЛП. Далее министерство должно определить, являются ли услуги этих специалистов критически важными. Если да, то следует подать на согласование в Генштаб перечень работников для бронирования, а после этого получить соответствующий приказ от Минэкономики", – сказал Игорь Фоменко.

По словам замминистра экономики, сроки получения всех согласований планируют сократить вдвое. Раньше это потребовало 1,5-2 месяца.

"Рекомендуем уже готовить документы, обращаться в соответствующие органы и идти по процедуре", – добавил Фоменко.

Ранее украинское правительство утвердило новый порядок бронирования сотрудников во время мобилизации. В Минэкономики рассказали, что количество военнообязанных будет зависеть от ситуации на фронте.

О новом порядке бронирования военнообязанных рассказала и юрист Ирина Пидреза. Она осветила особенности бронирования при мобилизации.

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