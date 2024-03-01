Бронирование от мобилизации: нардеп ответил, кто сможет получить отсрочку по новым правилам

В новом законопроекте о мобилизации предполагается бронирование или отсрочка не только для госслужащих, но и для ряда других профессий, критически важных для функционирования государства и общества, однако конкретный перечень этих категорий должен утвердить Кабмин.

Бронь от мобилизации в Украине будет предусматриваться не только для госслужащих, стражей порядка и работников ОПК, но и других сфер. Однако без важных нюансов не обойдется.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

"Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере критическая для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет определяться подробно постановлением Кабинета министров", — объяснил нардеп.

По словам Вениславского, в законопроекте определяется лишь то, что в органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов, а что касается госслужащих категорий "Б" и "В" – среди них может быть забронировано до 50% военнообязанных.

"Также мы согласились, что в органах прокуратуры, в Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными. А в отношении судей, прокуроров — для них следует сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы", — констатировал член комитета.

Напомним, народный депутат и член оборонного комитета Федор Вениславский объяснил, что право на отсрочку от мобилизации будут иметь только соискатели высшего образования, которые получают его в последовательном формате.

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