Бронирование от мобилизации: сколько предприятий получили статус критичности

В Минцифре уверяют, что критерии критичности разработаны "для поддержки экономической стабильности и прозрачности в условиях мобилизации".

В Украине насчитывается около 20 тысяч предприятий, которые определены как критически важные.

Об этом рассказала заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль, передает "Громадське радіо".

"К 15 октября уже были определены критически важные предприятия в разных отраслях экономики. Большинство из них прошли аудит и сохранили статус критических. Для таких предприятий уже сейчас можно бронировать работников, но только до 28 февраля 2025 года", – говорит представитель Минцифры.

Она напомнила, что все предприятия должны подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года. Предприятия, которые не подадут документы на подтверждение, будут лишены статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование.

Напомним, что с 1 декабря все бронирование работников от мобилизации будут осуществляться через "Дію", а критерии критичности предприятия будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

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