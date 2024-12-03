Бронирование от мобилизации: в Украине возобновили предоставление предприятиям статуса критичности

Компании получила возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев.

Минэкономики Украины возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство экономики уже обновило статус критичности для первых семи предприятий по новым критериям. Первый вице-премьер – министер экономики Юлия Свириденко рассказала, что это за предприятия.

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"Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других сфер. Компании получили возможность бронировать работников сроком до 12 месяцев", — сказала чиновница.

Она добавила, что за первые два дня возобновления бронирования через "Дию" компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тыс. работников.

В Минэкономики напомнили, что предприятия, которые еще не обновили, но еще имеют действующий статус критически важных, могут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым критериям эти предприятия смогут бронировать работников на более длительный срок – до 12 месяцев.

Критерии для получения статуса критически важного предприятия

Для получения статуса критически важного частные предприятия должны отвечать обязательным двум критериям:

средняя зарплата должна быть не менее 20 тыс. грн за отчетный период,

предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по каким-либо налогам и сборам.

Также нужно соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 млн евро,

поступления в иностранной валюте превышают 32 млн евро,

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов),

предприятие является резидентом "Дия Сити",

предприятие оказывает услуги связи со значительными доходами,

предприятие имеет важное значение для экономики или нужд общины.

Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.

К слову, 29 ноября правительство ввело минимальные требования для бронирования работников курсов БпЛА, РЭБ и благотворительных волонтерских фондов, а также разрешило "бронь" для работников организаций, проводящих подготовку по домедицинской помощи (такмеду).

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