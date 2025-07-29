Бронирование от мобилизации для лиц в розыске: адвокат объяснил, возможно ли это

Бронирование от мобилизации / © ТСН.ua

Реклама

В Украине Верховная Рада планирует предоставить возможность трудоустраивать лиц, которые не стоят на учете в ТЦК и находятся в розыске. Кроме того, они будут иметь право на бронирование на предприятиях, которые являются критически важными для экономики и оборонно-промышленного сектора.

Как рассказал адвокат Роман Кичко в эфире Еспресо.

По его словам людям, которые не стоят на учете, находятся в розыске или имеют неправильно оформленные военно-учетные документы, позволят официально трудоустраиваться и даже получать бронирование. Сейчас процесс бронирования автоматизирован и происходит через приложение «Дія». Он отметил, что в случае принятия соответствующего законопроекта Кабинет Министров внесет необходимые изменения в систему. Что касается деталей самого механизма, то это преимущественно технические вопросы, которые еще нужно доработать в реестре. Сейчас невозможно четко сказать, как именно будет происходить

Реклама

Сейчас бронирование проходит через реестр, который одновременно проверяет информацию. Скорее всего, в портале «Дія» внесут технические изменения, чтобы система «Резерв» могла правильно работать с теми, у кого есть проблемы с документами.

Категория «розыск» в системе пока не урегулирована. Фактически это считается нарушением правил воинского учета. В «Резерве» на одной странице показывает, что человек в розыске, а в самих документах — что он нарушил правила учета.

Адвокат разъясняет, что в Кодексе Украины об административных правонарушениях отсутствует категория розыска за административные нарушения, хотя этот термин часто используют. Если человек находится в розыске за нарушение правил воинского учета, его могут задержать и доставить в территориальный центр для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа.

Уголовная ответственность — это другая категория, которая касается уклонения от мобилизации. Закон разделяет административные нарушения и уголовные преступления, чтобы не допустить использования бронирования для избежания уголовной ответственности. Поэтому юридически розыск существует только в уголовном производстве, а в случае административных нарушений — нет.

Реклама

Относительно процедуры бронирования людей, находящихся в розыске, пока все еще нет четких правил. Ожидается, что при трудоустройстве таким лицам автоматически будут предоставлять бронирование на 45 дней, чтобы у них было время устранить нарушения (стать на воинский учет, обновить документы). Если после этого срока вопросы решены — бронирование продолжат, в противном случае работника могут уволить из-за невыполнения требований.

Напомним, ранее мы писали о том, депутаты Верховной Рады Украины, предложили новый законопроект, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, которые нарушили законодательство о мобилизации.