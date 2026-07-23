Бронирование от мобилизации могут отменить за сутки: кого это касается

Бронирование / © ТСН.ua

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Бронирование от мобилизации теряет силу в течение 24 часов после того, как сотрудника уволят и внесут соответствующие сведения в Пенсионный фонд.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил юрист юридической компании «Приходько и партнеры» Николай Сиренко.

Когда аннулируется бронирование

Юрист отметил, что правила отмены брони четко прописаны в пункте 31 правительственного постановления №76. Она аннулируется, если работник увольняется, предприятие ликвидируется, оно теряет статус критически важного или если об этом просит руководитель. Однако если человека просто сменяет должность или подразделение внутри той же компании, бронь остается в силе и переоформлять документы не следует.

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Особое внимание юрист обратил на процедуру замены сотрудников в пределах лимитов предприятия. Если на место уволенного специалиста необходимо срочно забронировать другого, работодателям следует придерживаться четкого алгоритма действий: сначала аннулировать бронирование действующего работника и только после этого оформлять его увольнение.

Также добавил, что сама процедура разбронирования длится около 15 минут, однако обновление сведений в приложении «Действие» может занимать до двух суток. Пока информация о предыдущем сотруднике отображается в системе, привлечь его квоту для нового работника невозможно.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, 14 июля, Верховная Рада уже в двадцатый раз продлила мобилизацию и военное положение в Украине еще на 90 дней — с 2 августа по 31 октября 2026-го.

Министерство обороны Украины приступило к очередному автоматическому продолжению отсрочок от мобилизации.

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Ранее мы писали, что статус розыска ТЦК и СП является прямым препятствием для бронирования военнообязанных работников. Работодателям важно знать, как правильно производить сверку данных и какие обязательные сообщения следует отправить в центры комплектования.

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