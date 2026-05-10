Бронирование от мобилизации: на каких работах можно получить

Мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу, если пригодны по состоянию здоровья. Бронирование дает предпринимателям возможность оформить отсрочку от мобилизации для своих работников.

Кто может получить бронирование на работе

Правоохранительные органы (Национальная полиция, СБУ, ДБР, НАБУ, органы прокуратуры, разведывательные органы Украины, ГСЧС, государственная уголовно-исполнительная служба)

Штатные должности патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины

Кроме того, забронированными могут быть работники предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований, а также для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения (в соответствии с критериями, установленными на общегосударственном уровне и на местном — областными военными администрациями).

Бронирование также предоставляется представителям международных организаций (учреждений ООН, международных судебных органов и других организаций, действующих в Украине в соответствии с заключенными международными договорами), а также представителям Общества Красного Креста Украины и других неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

Правила бронирования работников осуществляют согласно решению Минэкономики по спискам военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время, согласованными Минобороны.

Порядок бронирования определяет постановление Кабмина №76. Списки на работников, которые нужно забронировать, представляются через «Действие» либо в бумажной и/или электронной форме.

Напомним, в Верховной Раде заговорили о пересмотре подходов к бронированию работников. Нардеп Руслан Горбенко заявил, что количество критических предприятий могут снизить, а систему бронирования — проверить на злоупотребления.

Также в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).

