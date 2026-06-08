Бронирование по-новому: что нужно сделать работникам до 1 сентября, чтобы избежать проблем

Бронирование работников / © ТСН

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В Украине изменили подходы к бронированию военнообязанных работников и определению критически важных предприятий. Система бронирования сохраняется, а обновления должны сделать ее более четкой, прозрачной и защищенной от злоупотреблений.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.

После принятия решения у бизнеса возник ряд вопросов о дальнейшем действии уже оформленных бронирований, необходимости повторного подтверждения критичности и применения новых требований к уровню заработной платы. Правительство обнародовало разъяснения по поводу ключевых положений обновленного порядка.

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Зарплата становится одним из главных критериев

Одним из наиболее заметных изменений явилось введение обновленного зарплатного критерия. Теперь предприятие, которое претендует на статус критически важного, а также работники, которых планируют бронировать, должны отвечать определенным требованиям по уровню оплаты труда.

Для большинства предприятий минимальный показатель установлен на уровне трех минимальных заработных плат. В настоящее время это составляет 25 941 гривну. Для бизнеса, работающего на прифронтовых территориях, предусмотрены отдельные условия. В таких случаях достаточно обеспечить уровень заработной платы не ниже 2,5 минимальной зарплаты, то есть 21 618 гривен.

При этом будет учитываться именно начисленная средняя заработная плата работника. Иными словами, речь идет о сумме удержания налогов и других обязательных платежей. В то же время, новые требования не распространяются на государственные и коммунальные предприятия. Для них порядок оценки критичности в части средней заработной платы остается неизменным.

Совместители больше не будут увеличивать квоты на бронирование

Еще одно важное изменение касается работников, работающих сразу на нескольких предприятиях. Ранее работодатели могли включать таких сотрудников в свои расчеты при определении количества военнообязанных работников. Поэтому один и тот же человек фактически влиял на формирование квот бронирования сразу в нескольких компаниях.

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Теперь этот механизм меняется. Работник, имеющий несколько мест работы или уже пользующийся отсрочкой по другим законным основаниям, может быть учтен только один раз. Это означает, что один человек не сможет одновременно увеличивать квоту для нескольких работодателей.

При этом законодательство не требует, чтобы бронирование осуществлялось исключительно по основному месту работы. Если предприятие включило работника в свою квоту, оно имеет право оформить для него бронирование даже в случае работы по совместительству.

Главное условие остается неизменным — военнообязанный может учитываться только одним работодателем.

Предприятиям придется повторно подтвердить критичность

Обновления также затронули механизм определения критически важных предприятий. После вступления в силу правительственного решения министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть собственные критерии критичности. Новые подходы должны быть согласованы с Министерством обороны и Министерством экономики.

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Только после завершения этого процесса предприятия могут пройти повторное подтверждение своего статуса.

Фактически бизнесу придется еще раз доказывать соответствие установленным требованиям. Для этого необходимо будет представить определенный пакет документов и получить решение соответствующего государственного органа по обновленным правилам.

Переходный период: что будет с действующими бронированиями

Правительство подчеркивает, что изменения не будут носить мгновенный характер. Для адаптации предприятий предусмотрен специальный переходный период.

Все решения о признании предприятий критически важными, которые оставались действующими на 2 июня 2026 года, продолжат действовать до истечения установленного срока. В то же время максимальный предел такого действия ограничен до 1 сентября 2026 года.

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Аналогичный подход применяется и к уже оформленным бронированию. Работники, имеющие действующее бронирование, не теряют его автоматически из-за изменения правил. Таким образом, до завершения переходного периода будет сохраняться как статус критически важных предприятий, так и бронирование военнообязанных работников, оформленных ранее.

Сколько времени продлится рассмотрение документов

Одним из наиболее чувствительных вопросов для бизнеса остается быстрота принятия решений государственными органами. В Кабинете министров уверяют, что процедура рассмотрения обращений должна проходить в определенные сроки. После получения документов соответствующий орган власти должен принять решение не позднее чем через десять рабочих дней.

Вместе с тем, чиновники обращают внимание на необходимость предоставления полного пакета документов и достоверной информации. Неполные или неправильно оформленные материалы могут стать причиной задержек при рассмотрении.

Также правительство сообщило о координации работы между государственными структурами, чтобы избежать перегрузки из-за массового обращения предприятий при переподтверждении статуса критичности.

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Что нужно знать работникам

Для работников критически важных предприятий новые правила не предусматривают обязанности самостоятельно обращаться в государственные органы или подавать дополнительные документы.

В то же время, работникам рекомендуют поддерживать актуальность военно-учетных данных и своевременно уточнять информацию о собственном статусе у работодателя.

Также следует заранее поинтересоваться, планирует ли предприятие проходить процедуру повторного подтверждения критичности и будет ли бронирование сохраняться после завершения переходного периода.

Какие шаги должны сделать работодатели

Предприятиям, рассчитывающим сохранить статус критически важных, рекомендуют не откладывать подготовку к обновленным требованиям.

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Прежде всего, необходимо проверить соответствие будущим критериям, проанализировать кадровый состав, пересмотреть перечень подлежащих бронированию работников и отдельно оценить ситуацию с совместителями.

Кроме того, работодателям следует провести аудит уровня средней заработной платы на предприятии и убедиться, что работники, которых планируется бронировать, отвечают установленным финансовым показателям.

После утверждения обновленных критериев, соответствующими органами власти предприятиям необходимо будет подготовить и подать документы для повторного подтверждения критичности.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КАБМИН ИЗМЕНИЛ ВСЕ: новые правила БРОНИРОВАНИЯ, которые шокируют бизнес

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Где искать новые критерии

Окончательные требования для предприятий будут формироваться на уровне профильных министерств, центральных органов исполнительной власти и областных военных администраций.

Именно эти органы после согласования с Минобороны и Минэкономики обнародуют обновленные критерии для соответствующих отраслей и регионов.

Поэтому бизнесу рекомендуют следить за официальными сообщениями органов власти, отвечающих за определение критичности в конкретной сфере деятельности.

Что меняется для ФЛПов

Для физических лиц-предпринимателей нововведения не несут никаких изменений. Действующее законодательство, в частности Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не предусматривает механизм бронирования ФЛП.

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Соответственно, после принятия правительственного решения порядок для этой категории субъектов хозяйствования остается прежним.

Мобилизация в Украине — последние новости:

В Украине Кабмин обновил правила бронирования военнообязанных и критерии определения критически важных предприятий. Главное изменение — ужесточение требований к бизнесу и введение привязки бронирования к официальной зарплате: работника можно будет забронировать, если его доход составляет не менее трех минимальных зарплат (или меньше для регионов прифронтовых).

Кроме того, предприятия, которые в июле подаются на получение или подтверждение статуса критически важных для бронирования персонала, должны уже по итогам июня выплачивать работникам среднюю зарплату не менее трех минимальных окладов — то есть 25 941 грн.

Также, предприятия, уже имеющие статус критически важных, сохраняют его до истечения срока, но не дольше чем до 1 сентября. Параллельно государство пересматривает критерии таких компаний: до 10 июня они должны быть обновлены, после чего бизнес сможет подаваться на подтверждение или новый статус. Новые решения по бронированию планируют принять до августа. Если компания потеряет статус из-за изменения правил, она сможет направиться повторно по новым требованиям.

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