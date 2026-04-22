Бронирование по-новому: в Раде объяснили, как предприятия могут сохранить ключевых сотрудников

В Раде предлагают новый подход к бронированию работников во время мобилизации

В Украине рассматривают альтернативный подход к бронированию работников во время мобилизации, предусматривающий участие бизнеса в пополнении рядов Вооруженных сил.

Об этом сказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, одним из возможных механизмов может стать привлечение предприятиями дополнительных людей, готовых к службе. Речь идет о том, что компания, стремящаяся сохранить важного специалиста, могла бы способствовать рекрутингу нескольких кандидатов в армию.

«Как вариант — предприятие может обеспечить привлечение трех-десяти человек, готовых проходить службу, вместо одного работника», — пояснил Вениславский.

Депутат подчеркнул, что такая модель, по его мнению, не противоречит принципу справедливости, поскольку позволяет компенсировать мобилизацию одного работника несколькими новобранцами.

В то же время эта инициатива рассматривается как один из возможных подходов и требует дальнейшего обсуждения.

Бронирование в Украине: актуальная информация

Напомним, бронирование военнообязанных работников в Украине проводится для того, чтобы во время мобилизации обеспечить непрерывную работу госорганов и органов местного самоуправления и компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и обороны страны.

Должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации.

В то же время, работники предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики или обеспечения потребностей ВСУ, получают бронирование только на ограниченный срок, а именно 6 месяцев. После завершения этого периода процедуру следует проходить повторно.

Чтобы предприятие получило статус критически важного, оно должно соответствовать установленным критериям и быть включено в специальный государственный перечень.